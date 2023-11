Wohin mit dem vielen Laub? Ab in den Sack!

Ein durchschnittlicher Laubbaum trägt etwa 30.000 Blätter, die im trockenen Zustand rund 25 kg schwer sind. Rechnet man diese Menge auf die über 500.000 Wiener Bäume im öffentlichen Raum um, kommt man auf 15 Milliarden Blätter mit einem Gewicht von rund 12,5 Tonnen. Um deren Entsorgung kümmern sich die 48er und in den städtischen Parkanlagen die MA 42, Wiener Stadtgärten.

Für Laub aus Privatgärten und Gartenabfälle gibt es die Biotonne, die häufig im Herbst für das viele Laub nicht mehr ausreicht. Für diesen Fall bieten die 48er als Unterstützung den praktischen 48er-Laubsack an. Er fasst 100 Liter, ist aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, daher klimaneutral und auf den Wiener Mistplätzen um nur einen Euro erhältlich. Ist der Laubsack voll, kann er entweder am Mistplatz abgegeben oder am jeweiligen Entleertag zur Biotonne dazugestellt werden.

Geschlossener Kreislauf: Laub wird zu Kompost

In großen Parkanlagen lassen die Stadtgärtner einen Teil des Laubes zurück. Dort dient es als natürlicher Dünger und als Rückzugsmöglichkeit für Winterschläfer wie zum Beispiel den Igel. Gemeinsam mit den ausgepflanzten Sommerblumen der Wiener Stadtgärten gelangt der Großteil des Laubes – über Biotonne oder Laubsack – zur Kompostierung in das 48er-Kompostwerk Lobau. „Nach 8 bis 10 Wochen entsteht dort wertvoller Kompost, der wiederum als wichtiger Nährstofflieferant für Boden und Pflanzen dient“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Jedes Jahr 50.000 Tonnen Kompost

Aus den getrennt gesammelten biogenen Abfällen werden jährlich bis zu 50.000 Tonnen Kompost höchster Qualität. Dieser dient nicht nur als Dünger für die Blumenbeete der Stadtgärten, damit die Blumen wieder prächtig gedeihen und das Stadtbild verschönern können. Bis zu ein halber Kubikmeter Kompost wird auf den meisten Mistplätzen gratis an die Bevölkerung ausgegeben sowie zur Herstellung der torffreien Erde „Guter Grund“ verwendet.

Straßenreinigung entfernt Laub von Fahrbahnen

Für die Entfernung des Laubes von den Fahrbahnen ist die 48er zuständig. Da die Blätter Emissionen aus dem Straßenverkehr aufnehmen, ist das Material von den Straßen für die Kompostierung nicht geeignet, gelangt aber gemeinsam mit dem Straßenkehricht zur energetischen Verwertung in eine der Müllverbrennungsanlagen. Hier entsteht durch Strom und Fernwärme für Wiener Haushalte.

48er mit großem Einsatz bei der Sache

Großteils erfolgt die Entfernung des Laubs in Wien manuell bzw. mit Kehrmaschinen, bei großen Mengen unterstützen auch Laubsauger. Die Straßenreinigung der 48er kann bei massivem Laubfall bis zu 47 Laubsauger, zwei Unterflur-Saugfahrzeuge, zwölf Kleinkehrmaschinen, 53 Traktoren mit Kehranhänger und neun Radwegkehrmaschinen einsetzen. Zusätzlich sind alle Straßenkehrer im Zuge ihrer normalen Reinigungstätigkeit mit der händischen Laubentfernung beschäftigt.