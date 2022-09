„Wohlfühlen im eigenen Körper“ mit Gyrotonic

Name: Jana Cseh

Beruf: Gyrotonic-Trainerin und Ballett-Lehrerin

Alter: Gerade 50 geworden

Hobbys: Gyrotonic und Ballett. Ich habe das Glück, dass mein Beruf mein größtes Hobby ist. Außerdem meine Hündin Lucy und Spaziergänge in der Natur.

Wohngrätzel: Arsenal

Familienstand: Verheiratet

Was ich an meinem Bezirk mag: Er ist eine tolle Mischung aus historischen Gebäuden und moderner Architektur. Es gibt ruhige Orte mit wunderschönen Parks, aber auch In-Lokale und Plätze voller Leben.

Was mir wichtig ist: Respekt, sowohl zwischenmenschlich in der Kommunikation als auch gegenüber der Natur.

Worauf ich stolz bin: Wenn meinen Kunden die Gyrotonic-Stunde mit mir Freude bereitet, ich höre, dass es ihnen durchs Training besser geht, sie weniger Schmerzen haben oder sich ausgeglichener fühlen.

Lebensmotto: Du wirst niemals wachsen, wenn du es dir bequem machst.