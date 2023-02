Women Power Day holt Frauen vor den Vorhang

Unter dem Motto „stronger together“ bittet look! Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner zur Women Empowerment Conference in das Park Hyatt Vienna. Ein Tag, der Frauen auf allen Ebenen stärkt und neue Wege aufzeigt, um gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu gehen.

Vorträge von und für Frauen

Am 10. März 2023 von 9 bis 19 Uhr warten auf die Gäste Top-Speakerinnen, Podiumsdiskussionen & Workshops (unter anderem zum Thema „besser aussehen als Erfolgsstrategie“) sowie Rechts- & Finanzberatung und Styling Lounges. Themenschwerpunkte sind Finanzen, Recht & Vorsorge, Transport & Logistik, und vieles mehr!

Vor Ort sprechen und beraten unter anderem Dr. Eva Wegrostek von der Ordination Dr. Wegrostek, Maria Obermayer vom Weinviertel DAC, Katrin Hohensinner als Geschäftsführerin von Frutura, Amra Deisenhammer von GW Cosmetics, Mona Mair vom Tourismusverband Obertauern, Regisseurin Anna Badora, Rechtsanwältin Dr. Kristina Venturini sowie Rechtsanwältin Mag. Katharina Braun, Karin Mair von Deloitte, PENNY Österreich Verkaufsleiterin Sara Kotb und viele mehr!

Women Empowerment Awards

Das Highlight nach einem Tag voller spannender Panels, Vorträge und Workshops ist die feierliche Verleihung der Women Empowerment Awards, die am Nachmittag in drei Kategorien vergeben werden.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für den Women Power Day am 10. März zum Vorzugspreis von nur 79 Euro. Die Konferenzpauschale umfasst neben Eintritt, Zugang zu allen Vorträgen und Workshops in den Boardrooms auch die Coffee Break, Business Lunch und Business Networking beim Meet & Greet Cocktail mit allen Teilnehmerinnen und Speakerinnen.