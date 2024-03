Döbling: woom ist nach Wien zurückgekehrt

Der Kinder- und Jugendfahrrad Produzent „woom“ hat in Döbling seine neue Firmenzentrale bezogen.

Der international erfolgreiche Kinder- und Jugendfahrradhersteller „woom“ eröffnete sein neues Headquarter in der Muthgasse 109 in Wien-Döbling. Damit kehrt das Unternehmen nach Wien zurück, in die Stadt, in der die Erfolgsgeschichte vor über 10 Jahren in einer Garage in Penzing begonnen hat. In den Jahren dazwischen war man in Klosterneuburg tätig und hat zuletzt 170 Mitarbeiter beschäftigt und wurde eine der beliebtesten Kinderfahrrad-Marken der Welt. 2021 verkaufte das Unternehmen weltweit rund 290.000 Fahrräder. Die Gesamtzahl der erzeugten Fahrräder betrug damit 500.000 Stück.

Die Erfolgsstory

Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den Industriedesignern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld als fahrradbegeisterte Vätern gegründet, weil sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten. Sie entschieden sich, selbst Fahrräder zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzte „woom“ neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde das Unternehmen in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist der Fahrradhersteller weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 30 Ländern – bis in die USA – radeln Kinder und Jugendliche auf „woom“-bikes. Die Teile werden in Asien in verschiedenen Ländern produziert, werden in Polen zusammengebaut und wurden bisher in Klosterneuburg finalisiert.

Zurück in Wien

Mit Ende Februar sind 155 Mitarbeiter in der neuen Firmenzentrale eingezogen. Sieben Beschäftigte verbleiben im Klosterneuburger Lager. Das neue Headquarter des Fahrradexperten bietet den Beschäftigten einen inspirierenden Ort für Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit. Farben und Ebenen des neuen Büros repräsentieren die Markenwerte des Unternehmens: „Joy“, „Courage“ und „Responsibility“- zu Deutsch „Freude“, „Mut“ und „Verantwortung“. Ein offenes, helles Bürokonzept mit flexiblen Büromöbeln und Zonen für die einzelnen Abteilungen sowie eine „shared desk“-Policy, die abteilungsübergreifendes Arbeiten fördert, sind Grundlagen des Systems. Zudem ist das Büro nachhaltig gestaltet, umwelt- und hundefreundlich sowie barrierefrei. Selbstverständlich ist das Büro auch für die Anfahrt der Mitarbeiter und der Kunden mit dem Fahrrad optimiert. 60 Stellplätze und 10 Ladeplätze für Elektroräder stehen zur Verfügung.