woom Mountainbikes gewinnen iF Design Award 2024

Der internationale Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom hat erneut eine bedeutende Auszeichnung erhalten: Die superleichten und kindgerechten Mountainbikes woom OFF und woom OFF Air wurden mit dem renommierten iF Design Award 2024 ausgezeichnet.

Diese Ehrung ist bereits die fünfte internationale Anerkennung für die zweite Generation der woom Mountainbikes, die letztes Jahr mit optimierten Komponenten und in der spektakulären Farbvariante „terra coppa“ – einem matten Kupferton – auf den Markt gebracht wurden.

Der iF Design Award – Ein Symbol für Exzellenz

Der iF Design Award, der seit 1953 verliehen wird, ist weltweit als Symbol für exzellentes Design anerkannt. Der Preis zeichnet herausragende Designs in verschiedenen Disziplinen aus und gilt als einer der prestigeträchtigsten Designpreise weltweit. In diesem Jahr verzeichnete die iF-Jury beeindruckende 10.800 Einreichungen aus 72 Nationen – ein Rekord, der die globale Bedeutung und die hohe Konkurrenz dieses Wettbewerbs unterstreicht.

Überzeugendes Design und hohe Funktionalität

Das woom OFF und woom OFF Air überzeugten die Jury mit ihrem durchdachten Design und ihrer hohen Funktionalität. Diese Mountainbikes sind speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht sowie ihre kindgerechte Ergonomie aus. Die optimierten Komponenten und die ansprechende Farbvariante „terra coppa“ tragen zusätzlich zur Attraktivität und Praxistauglichkeit dieser Fahrräder bei.

Fünfte internationale Anerkennung

Die Auszeichnung mit dem iF Design Award 2024 ist bereits die fünfte internationale Anerkennung für die zweite Generation der woom Mountainbikes. Diese kontinuierlichen Ehrungen belegen die hohe Qualität und das innovative Design der Produkte von woom. Die ständige Weiterentwicklung und die Anpassung an die Bedürfnisse der jungen Nutzer machen die woom Mountainbikes zu einem herausragenden Beispiel für erfolgreiches Produktdesign im Bereich der Kinder- und Jugendfahrräder.

Bereits kurz nach der Markteinführung hatten die neuen woom Mountainbikes einige der international angesehensten Design-Awards gewonnen:

German Design und German Innovation Award 2023 Der Rat für Formgebung – eines der einflussreichsten Kompetenzzentren im Bereich Design, Marke und Innovation – prämiert jedes Jahr Innovationen, die durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die Branche voranbringen. Mit dem German Design Award zeichnet der Rat für Formgebung seit 2011 innovative Produkte und Projekte sowie Hersteller und Gestalter der deutschen und internationalen Designbranche aus. Mit dem German Innovation Award werden Produkte, Projekte und Pionierleistungen ausgezeichnet, die durch Innovation und Fortschritt das Leben nachhaltig verbessern. Red Dot Award (Product Design 2023) Der weit über die Design-Community hinaus bekannte Red Dot Award zählt zu den größten Designwettbewerben weltweit. Seit 1955 wird dieser jährlich im Aalto-Theater in Essen vergeben. Die Auszeichnung „Red Dot“ hat sich international als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung etabliert. Big See Award 2024 Die BigSEE Awards (SEE = South East Europe) werden seit 2018 von der im slowenischen Ljubljana angesiedelten NGO Zavod Big vergeben. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, die kreative Wirtschaft in Südosteuropa zu fördern und organisiert hierfür eine Reihe von Kultur-Events.

Abenteuer ON

Das woom OFF mit Carbongabel und das woom OFF AIR mit Luftfedergabel sind speziell für Kinder von 6 bis 14 Jahren entwickelt. Die kindgerechte Geometrie, hochwertige Komponenten und ergonomische Kontaktpunkte bieten maximalen Fahrkomfort. Der leichte Aluminiumrahmen und das elegante Design in den Farben Schwarz und terra coppa verleihen den Rädern einen coolen Look.

Design „Made in Austria“

Das 20-köpfige Designteam von woom arbeitet kontinuierlich an neuen Fahrradinnovationen. Chris Small, Leiter der Innovationsabteilung von woom, verfolgt dabei folgenden Ansatz: „Wir gestalten moderne, zeitlose Fahrräder mit einem klaren Fokus auf nutzerorientierte Innovation. Bei jeder Entscheidung, die wir während des Designprozesses treffen, steht das Fahrerlebnis unserer jungen Riderinnen und Rider an erster Stelle.“

Produktfeatures woom OFF & woom OFF AIR superleichte Mountainbikes für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren

für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 3 Größen : 20, 24 und 26 Zoll

: 20, 24 und 26 Zoll 2 Farben : black / terra coppa

: black / terra coppa leichter Rahmen aus hochwertigem Aluminium

aus hochwertigem Aluminium mit robuster Carbon-Gabel (woom OFF) oder kindgerecht ansprechender Luftfedergabel (woom OFF AIR)

(woom OFF) oder kindgerecht ansprechender (woom OFF AIR) gut dosierbare, hydraulische Scheibenbremsen und kindgerechte Bremshebel

und kindgerechte Bremshebel leichtgängige 9-Gang-Schaltung von SRAM mit Trigger-Schalthebel für präzises und reibungsloses Schalten, selbst bei Matsch und felsigem Terrain

mit Trigger-Schalthebel für präzises und reibungsloses Schalten, selbst bei Matsch und felsigem Terrain kindgerechte, ergonomische Griffe mit dämpfender Auflagefläche

mit dämpfender Auflagefläche altersgerecht ausgeformter MTB-Sattel für hohen Fahrkomfort

hochwertige, tubeless-ready Mountainbike-Reifen von Schwalbe für geringen Rollwiderstand und maximalen Grip

für geringen Rollwiderstand und maximalen Grip Narrow-Wide-Kettenblatt für zuverlässigen Halt der Kette auch in anspruchsvollem Gelände

für zuverlässigen Halt der Kette auch in anspruchsvollem Gelände Vorbau mit cleverem Flip-Flop-System zur Anpassung der Lenkerhöhe

zur Anpassung der Lenkerhöhe mit Vario-Sattelstütze nachrüstbar