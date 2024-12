X-mas-Oase für originelle Weihnachtsgeschenke

Die X-mas-Oase auf Ebene 0 in Wien Mitte The Mall lädt dazu ein, in angenehmer Atmosphäre auf Geschenkesuche zu gehen. Noch bis 23. Dezember kann man hier originelle Geschenkideen wie handgefertigte Keramik, Goodies aus Wien oder Gewürze finden. Für Kinder gibt es Bastelstunden.

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk made in Austria, originell und obendrein noch nachhaltig? Dann sollte man in Wien Mitte The Mall stöbern, poppt dort bis zum 23. Dezember die X-mas-Oase von der bekannte Designerin Vivien Sakura Brandl auf. Der liebevoll gestaltete Pop-up-Store begeistert mit ausgewählten regionalen Produkten für den modernen, urbanen Lifestyle. Unter den handverlesenen Stücken österreichischer Labels und Manufakturen finden sich fair produzierte Mode, natürliche Beautyprodukte, faszinierende Schmuckstücke, entzückende Accessoires, feine Delikatessen, wunderschöne Keramik und nette Kleinigkeiten für Kinder.

Auf Ebene 2 wartet Weihnachts-Bastelspaß für Kinder

Und auch an die Kleinsten wurde gedacht. In der X-mas Basteloase kann sich der Nachwuchs jeden Samstag im Advent von 11 bis 18 Uhr kreativ austoben. Gemeinsam mit den „Schlaraffenland Kids“ werden eigene Geschenkpapier-Bögen, bunte Geschenkanhänger und glitzernder Baumschmuck gefertigt. Die Basteloase ist für Kinder von 4 bis 10 Jahren gratis. Die X-mas Basteloase findet man am 14. und 21. Dezember auf Ebene 2. Die letzte Anmeldung ist um 17.30 Uhr möglich.

Honig für den guten Zweck: Kindern Wünsche erfüllen

Bei der Weihnachts-Spendenaktion „Honig für den guten Zweck“ gibt’s gegen eine Mindestspende von 5 Euro ein Glas Honig in der X-mas Oase. Der Honig stammt von den Bienenstöcken am Dach von Wien Mitte The Mall. Der Erlös geht an die Stiftung Kindertraum, die Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder schweren Krankheiten ihre Herzenswünsche erfüllt.

Wien Mit The Mall-Service, der Zeit und Nerven sparen lässt

Geschenke, die man in Wien Mitte The Mall kauft, werden auf Wunsch weihnachtlich verpackt. Und Dank 2 Stunden Gratisparken an den Weihnachtssamstagen, zu Heilig Abend und zu Silvester lassen sich auch sperrige Geschenke leicht nach Hause transportieren. Dazu muss man das Einfahrtsticket an der Centerinfo entwerten lassen.

Auf dem letzten Abdrücker: Last-Minute X Mas-Shopping

Wer beim Schenken auf Nummer sicher gehen will, für den gibt es die Wien Mitte The Mall Gutscheinkarte. Mit Hilfe dieser Karte lässt sich die ganze Vielfalt von 60 Marken-Shops und Premium-Lokalen – von Mode bis Technik, von Lifestyle bis Kulinarik – erleben. Die Karte funktioniert wie eine Bankomatkarte und wird in einer hochwertigen Hülle überreicht. Erwerben kann man die Gutscheinkarte direkt an der Centerinformation oder online auf www.wienmitte-themall.at/gutscheinkarte/

X-Mas-Oase in Wien Mitte The Mall

Bis 23.12.2024, Mo.–Fr., 9-20 Uhr, Sa., 9–18 Uhr

Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien

www.wienmitte-themall.at