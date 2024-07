Zapfmeisterei sorgt für Biergenuss am Wiener Flughafen

Ein Prost auf den Urlaubsstart oder die schönen Momente – ganz gleich, was der Anlass ist – ab sofort kann man am Wiener Flughafen ein kühles Bier bei der Ottakringer Zapfmeisterei genießen.

Anzeige

16 verschiedene Biersorten stehen zur Wahl – davon sind 8 sogar frisch gezapft. Ob malzig, hopfig, hell oder dunkel – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Über diese Nachricht dürfen sich nicht nur Heimkehrer freuen, sondern auch Gäste ohne Flugticket. Die Zapfmeisterei befindet sich in der Ankunftshalle des Flughafens und heißt sowohl Reisende als auch Besucher herzlich willkommen.

Vielfalt der Bierkultur

Mit der Eröffnung der Zapfmeisterei setzt die Ottakringer Brauerei einen neuen Maßstab in Sachen Biergenuss. Die gemütliche Atmosphäre lädt zum Verweilen ein und die freundlichen Mitarbeiter helfen den Weltenbummlern gerne dabei, ihre neue Lieblingssorte zu finden. Also nichts wie los, ein kühles Blondes wartet!

Man darf sich auf mehr freuen

Und das ist erst der Anfang. Die Ottakringer Brauerei plant mehrere neue Lokale in Wien. Der Verkaufsleiter Gastronomie national, Stephan Lehninger verrät: „Schon bald soll eine weitere Zapfmeisterei in der Steffl Arena – Österreichs größtem Eissportzentrum und Heimat der Vienna Capitals – eröffnet werden und 2025 wird auch ein Flagship-Lokal im Herzen des ersten Bezirks folgen. Die Wiener Bierkultur ist also auf Expansionskurs – Prost!“

