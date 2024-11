Zauberhafte Adventzeit im Verkehrsmuseum Remise

Mit den Öffis ist man nicht nur in Wien gut unterwegs. In der Adventzeit veranstalten die Wiener Linien veranstalten in der historischen Kulisse des Verkehrsmuseums Remise den beliebten Adventmarkt. Besucher können sich hier von 29. November bis 15. Dezember 2024, Freitag bis Sonntag zwischen 14 und 21 Uhr, auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Klein und Groß finden auf dem Adventmarkt im Verkehrsmuseum bei der Schlachthausgasse zahlreiche Attraktionen, die die Wartezeit auf das Christkind stimmungsvoll und unterhaltsam verkürzen.

Nostalgische Fahrten und Kreatives für Kinder

Für alle, die nostalgisches Bim-Feeling auskosten möchten, wird jeden Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr alle 30 Minuten kostenlose Oldtimer-Rundfahrten mit der Weihnachtstram im dritten Bezirk geboten. Wer sich lieber sportlich auf dem Eis versuchen möchte, kommt mit Freunden oder Familie beim Eisstockschießen (30 Minuten um € 20,–/Gruppe) auf seine Kosten. Die Zeitslots können ab 18. November online gebucht werden. Die kleinsten Öffi-Fans können täglichzwischen 14 und 18 Uhr in der Bastelstube kreativ werden. Jeden Freitag gibt es zwischen 15 und 18 Uhr die Möglichkeit, kostenlos Tramkekse zu verzieren. Ein Slot dauert 30 Minuten. Die Plätze sind auf 10 Kinder pro Slot begrenzt, die Anmeldung erfolgt direkt bei der Info-Hütte am Adventmarkt.

Vom Erinnerungsfoto bis zu stimmungsvollen Konzerten

Vor dem Christbaum gibt es die Möglichkeit, ein stimmungsvolles Erinnerungsfoto mit Familie und Freunden festzuhalten. Weihnachtsgrüße können direkt vom Adventmarkt mit der Wiener Linien Postkarte an die Liebsten österreichweit verschickt werden. Wem’s zu kalt wird, der kann sich in einem Beiwagen einer historischen Straßenbahn mit einem Heißgetränk aufwärmen. Außerdem gibt es spezielle Programmpunkte, die die Besucher zu bestimmten Zeiten erleben können – darunter ein Gospelchor, der Weihnachts-Mitmachkasperl und U-Bahn-Stars. Einen Tag vor der Eröffnung des Adventmarkts können Öffi-Fans zwischen 12 und 18 Uhr eine Oldtimer-Fahrt um den Ring genießen. Der Ein- und Ausstieg ist am Schwedenplatz, die Mitfahrt ist kostenlos.

29. November bis 15. Dezember 2024, freitags bis sonntags von 14 bis 21 Uhr

Verkehrsmuseum Remise, Fruethstraße 2, 1030 Wien

Erreichbar mit der U3-Station Schlachthausgasse sowie den Linien 18, 77A und 80A.

Informationen zum Programmm und Buchungsmöglichkeiten:

wienerlinien.at/adventmarkt-remise