ZOOM-Herbstprogramm: „Willkommen in der Zukunft“

Im Zentrum des neuen Programms im ZOOM-Kindermuseum steht die Mitmachausstellung „Willkommen in der Zukunft“, in der Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre auf spielerische Art in die Zukunft reisen können. Weiters im Angebot: Spaß im Kunstatelier, im Trickfilmstudio Kurzfilme produzieren und den Ozean erforschen.

Ein Highlight der neuen Ausstellung ist das frühere digitale Planetarium des Naturhistorischen Museums, das nun vom ZOOM-Kindermuseum nachgenutzt wird. Es bietet die Möglichkeit, vom Weltall aus einen Blick auf die Erde und ihre Ökosysteme zu werfen. Forschergeist ist dann in der Blue-City gefragt. In einer Upcycling-Schneiderei können alte Jeans nachhaltig verarbeitet werden. In einer Installation laden sechs Wege die Kinder außerdem dazu ein, ganz unterschiedliche Zukunftsperspektiven einzunehmen. Bei alldem entdecken sie viele Aspekte der Kreislaufwirtschaft. Zu guter Letzt werden verschiedene spannende Fragen beantwortet: Was haben Pilze mit Kaffee-Sud zu tun? Sind Algen, Nesseln oder Haare tatsächlich Wunderstoffe der Zukunft? Warum braucht man 2.700 Liter Wasser für die Herstellung eines T-Shirts?

„Bildungsarbeit wird hier zum Bildungsspaß!“

Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend, über die neue Ausstellung: „Die Kinder erlernen hier spielerisch, wie man das Leben nachhaltig gestalten kann und welchen positiven Einfluss jeder von uns haben kann. Die Methoden, die genützt werden, um den Kindern dieses Wissen zu vermitteln, lassen mich selbst erstaunen. Das Kindermuseum ist ein Beispiel für gelungene Bildungsarbeit. Und Bildungsarbeit wird hier ganz klar zum Bildungsspaß.“ Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, dankte ZOOM-Direktorin Andrea Zsutty dafür, dass in der Mitmachausstellung die kindliche Neugier für unseren Planeten mit der Sensibilisierung für seine Lebensräume und Ressourcen verknüpft wird.

Was im ZOOM sonst noch geboten wird

Im Atelier sind die 3- bis 12- Jährigen dazu eingeladen, unterschiedliche bildnerische Techniken und Materialien auszuprobieren. Im neuen Programm wird mit Wachs gearbeitet, gemeinsam mit den ZOOM-Betreuern entstehen Wachsbilder, Tropfskulpturen, Gussfiguren und vieles mehr. Im Trickfilmstudio können die acht- bis 14-jährigen Besucher ihre eigene Fernsehserie erfinden und dafür ein kleines filmisches Intro produzieren. Die Kurzfilme finden Eingang in die digitale Sammlung des Kindermuseums. Im Ozean können Kinder ab acht Monaten bis zu sechs Jahren in einen bunten und vielfältigen Spiel- und Erlebnisbereich eintauchen. Als Forscher, Angler oder Kapitäne entdecken sie Wellenklangkiste, Geschichten-Schatztruhe, den Dampfer Famosa oder gehen im U-Boot auf Entdeckungsreise.

Die Mitmachausstellung läuft bis 25. Februar 2024.

Mehr Information: kindermuseum.at