Zukunft des Haus Haidehof: Info-Veranstaltung in Simmering

Am 6. und 7. November lud die Magistratsabteilung 21 – Stadtteilplanung und Flächenwidmung – zu zwei erfolgreichen Informationsveranstaltungen ein, die auf großes Interesse stießen.

Hier hatten interessierte Anrainer*innen die Möglichkeit, sich umfassend über die geplanten Projekte am Salvador-Allende-Hof, in der Thürnlhofsiedlung Nord und den Neubau des Pensionist*innen-Wohnhauses „Haus Haidehof“ zu informieren.

Offener Dialog mit Simmering

Im offenen Dialog mit interessierten Besucher*innen konnten viele wichtige Fragen rund um den geplanten Neubau des Haus Haidehof beantwortet werden. Das Projektteam der Häuser zum Leben stellte dabei den Zeitplan und die geplanten Maßnahmen vor.

Ein Ort des Zusammenlebens

Insbesondere das Ziel, mit dem neuen Haus zum Leben nicht nur altersgerechtes, sondern auch lebenswertes und gut vernetztes Wohnen im Stadtteil zu schaffen, stieß auf reges Interesse. „Das neue Haus zum Leben wird zu einem Ort des Zusammenlebens, der speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet ist. Neben modernen Wohneinheiten entsteht hier auch ein neuer generationenübergreifender Klub, in dem Aktivitäten für alle Interessierten angeboten werden“, erklärte Bezirksvorsteher Thomas Steinhart anlässlich der Informationsveranstaltung am 7. November im Amtshaus Simmering.

Simmering: Die Zukunft im Blick

„Die Lebenserwartung der Menschen steigt stetig und damit auch der Bedarf an Betreuung und Pflege. Diesen Veränderungen passen wir nicht nur unsere Leistungen in den Häusern zum Leben an, sondern auch die Häuser selbst. Das neue Haus zum Leben in Simmering ist daher ein wichtiger Bestandteil unserer umfassenden Häuserstrategie 2030+, mit der wir zusätzliche Pflegeplätze für Wien schaffen“, betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Im Rahmen der Häuserstrategie 2030+ werden die Häuser zum Leben bis 2030 insgesamt 450 zusätzliche Pflegeplätze in Wien schaffen. Diese Strategie wurde gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) und der Stadt Wien entwickelt.

Was das neue Haus zum Leben bietet

Die Häuser zum Leben werden im Haus moderne, kleinteilige Wohneinheiten und zusätzliche Pflegeplätze schaffen. „Unter dem Motto Grätzl-Vernetzung planen wir, auch für die umliegende Bevölkerung vermehrt Angebote und Aktivitäten zu schaffen. Dadurch wird das neue Haus zum Leben noch stärker in das Umfeld eingebettet“, erklärt Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Weitere Informationen

Das Team der Häuser zum Leben steht Interessierten auch weiterhin für Fragen zur Verfügung. Aktuelle Informationen zum Bauprojekt sowie regelmäßige Updates sind auf der Website der Häuser zum Leben zu finden. Für die umfassende Grätzlinformation steht eine eigene Ombudsstelle unter haus.haidehof@kwp.at oder telefonisch unter +43 1 313 99 400 400 (Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 15:00 Uhr) zur Verfügung.