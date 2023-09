Zushi Market Plus: Sushi, Snacks & Party im Schulbus

Am 19. September eröffnete Zushi Market eine weitere Filiale im 1. Bezirk, Schottengasse 9, mit dem Namen „Zushi Market Plus“. Hier kann man nicht nur traditionelle japanische Speisen genießen, sondern es gibt auch ein großes Sortiment an verschiedensten Snacks.

Schulbus mit Sushi an Bord

Die große Eröffnung wurde wieder in Zusammenarbeit mit der Social Media Agentur Hypehunters www.hypehunters.at organisiert. Diese hat bereits bei dem exklusiven Sommernachtsfest in der Lugner City bewiesen, dass sie in puncto Organisation und kreativer Umsetzung federführend ist. So wurde extra ein Schoolbus, der zu einem Zushi-Partybus umfunktioniert war, für die Gäste bereitgestellt. Während einer Fahrt um den Ring gab es an Bord Musik, dazu wurden kalte Getränke sowie feinstes Sushi serviert.

Überraschungsauftritt

Zurück im Zushi Market Plus überraschten drei Tänzerinnen der Gruppe „Peony“ das Publikum mit einer mitreißenden Showeinlage. DJ Mosaken sorgte mit Partybeats für gute Laune. Ein gelungenes Fest, das den zahlreichen Gästen und auch mir in besonderer Erinnerung bleiben wird!

Peony Bahati Venus

©David Emanuel