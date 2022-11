Zwischen den Zeilen hört man in diesem Buch Musik

Christian Koch ist Gebietsleiter bei der Allianz-Versicherung – aber er denkt nicht nur in nackten Zahlen, er fühlt auch mit seinem Herzen: Daher ist sein neues Buch auch so erfolgreich – weil der Leser die Authentizität dabei spürt! „Zwischen den Zeilen“ spricht einfach die Sinne an, der Autor gibt den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, dasselbe Lied zu hören, das er im Ohr hatte, als er die Geschichten schrieb.

14 Kurzgeschichten

Insgesamt sind es 14 Kurzgeschichten, perfekt für Zwischendurch, in drei bis fünf Minuten zu lesen – jeweils mit einer Empfehlung für ein musikalisches Stück, passend zur Stimmung der Story. „Ich habe gar nicht mit einem derartigen Ansturm gerechnet“, gibt der Neo-Schriftsteller freimütig zu. „Aber das Interesse ist wirklich groß. Zwischendurch lag ich bei Thalia, wo es das Buch zu kaufen gibt, sogar auf dem 27. Verkaufs-Rang. Ich freue mich ­jedenfalls riesig.“

Für nur 16 Euro ist das spezielle Werk auch eine nette Geschenksidee für Weihnachten.