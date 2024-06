Zwölf „Coole Zonen“ sorgen heuer für Abkühlung

Gerade für vulnerable Bevölkerungsgruppen braucht es bei großer Hitze Abkühlungsmöglichkeiten. Im Vorjahr hat die Stadt daher die „Coolen Zonen“ in die Pilotphase geschickt. Nun wird das Angebot von zwei auf zwölf Standorte erweitert.

Coole Zonen sind frei zugängliche Räumlichkeiten mit angenehmen Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad Celsius, in denen man Schutz und Erholung vor großer Sommerhitze findet. Sie bieten eine Ruhezone zum Entspannen, eine Zone für Austausch (Plausch, Spiele, Zeitschriften etc.), kalte Getränke, WLAN, Beratungsangebote, Informationsmaterial zu Hitzeschutz und ein WC. Überall ist auch eine Raufsicht anwesend. Je nach Standort gibt es unterschiedliche Programme, die zum Mitmachen einladen.

Büchereien sind cool!

„Wir haben im Anschluss an die Pilotphase Gebiete identifiziert, die besonders vom Hitzeinsel-Effekt betroffen sind. Diese stehen im Fokus der Angebotserweiterung“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. So verwandeln sich heuer zum Beispiel die Büchereien im 9., 12., 13., 17. und 22. Bezirk in ‚Coole Zonen‘. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Sie bieten nun nicht nur Bücher, Lesungen, Theatervorführungen oder etwa auch Kino am Dach, sondern auch eine erfrischende Auszeit von der Hitze. Komm rein, kühl ab und genieße die coolste Bibliothekserfahrung, die Wien zu bieten hat!“

Angebote für Obdachlose

Obdach- und wohnungslose Menschen sind stets der Gefahr der Dehydrierung, eines starken Sonnenbrandes oder eines potenziell lebensgefährlichen Sonnenstichs ausgesetzt. In den Tageszentren der Wohnungslosenhilfe gibt es für sie daher großteils schon jetzt Deckenkühlungssysteme und Klimatisierung. Das neue Nachtzentrum wird ebenso klimatisiert sein und einen nächtlichen Aufenthalt in gekühlten Räumen bieten. Ein neues Chancenhaus gemeinsam mit der Diakonie verfügt über größtenteils klimatisierte Räume.

Wo es Coole Zonen gibt

Verein Piramidops – Frauentreff

Adresse: Volkertplatz 13, 1020 Wien

Öffnungszeiten: Juli, August; MO-SO: 12-20 Uhr

Diese Coole Zone ist nur für Frauen und Kinder zugänglich!

Adresse: Gumpendorferstraße 117, 1060 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO-FR: 12-18 Uhr)

Adresse: Alserbachstraße 11, 1090 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO+DO: 10-12 und 13-18 Uhr, DI+FR: 13-18 Uhr

Adresse: Stadtbahnbogen 132, gegenüber Währinger Gürtel 120, 1090 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; DI-DO: 14-19 Uhr; geschlossen von 16.-19.7. und 29.7.-16.8.

Adresse: Herzgasse 15-19, 1100 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO- FR: 12-18 Uhr

Adresse: Meidlinger Hauptstraße 73 (EKZ Arcade), 1210 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO-FR: 11-19 Uhr

Adresse: Preyergasse 1-7/EG/101, 1130 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO+DO: 10-12 und 13-18 Uhr, DI+FR: 13-18 Uhr

Adresse: Hormayrgasse 2, 1170 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO+DO: 10-12 und 13-18 Uhr, DI+FR: 13-18 Uhr

Adresse: Martinstraße 100 (Amtshaus Währing, 2. OG), 1180 Wien

Öffnungszeiten: Juli, August; MO-FR 11-17 Uhr

Bezirksvorstehung Währing in Kooperation mit den Pensionistenklubs – ein Projekt des Wiener Klimateams

Adresse: Greiseneckergasse 5, 1200 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO- FR: 9-18 Uhr

Adresse: Jedlersdorferstraße 99/19, 1210 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO- FR: 12-18 Uhr

Adresse: Barbara-Prammer-Allee 11, 1220 Wien

Öffnungszeiten: Juni, Juli, August; MO+DO: 10-12 und 13-18 Uhr, DI+FR: 13-18 Uhr