Zwölf Sommer-Rastplätze warten jetzt im 10. Bezirk

Wer wünscht sich an heißen Tagen des Jahres nicht manchmal ein schattiges Plätzchen zum Rasten und ein kühles Glas Wasser? Da sind die Sommer-Rastplätze der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) in Favoriten genau das Richtige!

Die Sommer werden heißer, viele Menschen sind von der Hitze zunehmend belastet. Auch in Innerfavoriten. Wie lässt sich für die Bewohner der Alltag im Sommer erleichtern? Das hat sich die GB* gefragt und die Antwort ist so einfach wie wirkungsvoll: Gemeinsam mit örtlichen Geschäftsleuten und Institutionen hat die GB* ein Netzwerk schattiger Rastplätze im Freien eingerichtet. Die Raststationen – Tisch und Sessel, Sonnenschirm, Karaffe und Gläser – werden von der GB* zur Verfügung gestellt, von den Partner kommt das Wasser.

Zwölf dieser Rastplätze sind bereits in Betrieb, die GB* und die Bewohner Favoritens freuen sich über noch mehr Plätze. Mitmachen ist noch jederzeit möglich!

Erfrischung mit Mehrwert

Die GB* hat bereits ein Bündel an Infomaterial zum Thema „Hitze in der Stadt“ zusammengestellt. Die Experten-Tipps, wie man sich in der Wohnung, im Haus und unterwegs im Stadtteil vor der Hitze schützen kann, liegen auch an jedem der Sommer-Rastplätze auf.

Den Anfang machte die Buchhandlung Kral-Favoriten am Reumannplatz. „Als wir gefragt wurden, ob wir bei dem Projekt „Gemeinsam gut durch den Sommer“ mit einem Rastplatz mitmachen wollen, waren wir gleich begeistert!“ freut sich Buchhändlerin Bianca Parzer.

Ebenfalls mit dabei: die Pflege Innerfavoriten in der Bernhardstalgasse, der Spar in der Quellenstraße und in der Laaer-Berg-Straße, die VHS am Arthaberplatz, das Chancenhaus Obdach Favorita in der Laxenburgerstraße, der Evangelische Friedhof in der Triesterstraße und die Kinderfreunde bieten Sommer-Rastplätze an fünf Standorten an. Auch die GB* hat einen Sommer-Rastplatz vor ihrem GB*Stadtteilbüro im Hof der Quellenstraße 149 eingerichtet.

Alle Standorte sind auch online abrufbar, neue Partner sind willkommen!

https://www.gbstern.at/themen-projekte/sommer-rastplaetze-in-favoriten/