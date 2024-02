1.200 Tonnen schweres Gerät bohrt sich durch Wien

Ein weiterer Meilenstein beim Öffi-Ausbau U2xU5 ist bald erreicht: Ab Herbst wird die Tunnelvortriebsmaschine (TVM) sich auf einer Strecke von rund vier Kilometern durch den Wiener Untergrund arbeiten und so die neuen U2-Tunnel zwischen Matzleinsdorfer Platz und Augustinplatz errichten.

Die speziell für Wien konzipierte Maschine wurde in deutschen Schwanau hergestellt. Sie hat eine Gesamtlänge von 120 Metern und bringt stattliche 1.200 Tonnen auf die Waage. In Einzelteile zerlegt, wird sie in den nächsten Monaten von Süddeutschland nach Wien transportiert, wo sie am Matzleinsdorfer Platz wieder aufgebaut wird.

Verbindung der neuen Stationen