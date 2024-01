Zauberhaft: 125. Rudolfina-Redoute lädt zum Masken-Workshop

Die Vorfreude steigt, denn in einem Monat, genauer gesagt am Faschingsmontag, dem 12. Februar, öffnet die Wiener Hofburg ihre Tore für Österreichs größten Maskenball, die 125. Rudolfina-Redoute.

Ein besonderes Highlight in diesem Jubiläumsjahr ist die exklusive Möglichkeit, an einem Masken-Workshop teilzunehmen, geleitet von der international renommierten Couture-Designerin Loraine Anne Fernandes, die unter anderem für das britische Couture-Label Ralph & Russo tätig ist.

Schönste Maske Wiens

Für Damen, die mit außergewöhnlichen Masken-Kreationen bei der Wahl zur „Schönsten Maske Wiens“ glänzen möchten, ist der offizielle Maskenworkshop der Rudolfina-Redoute die perfekte Gelegenheit. Der Workshop findet an zwei Samstagen, dem 3. und 10. Februar, in den Räumlichkeiten der Rudolfina in der Josefstadt (Lenaugasse 3) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich, jedoch sind keine Vorkenntnisse notwendig, da alle Materialien vor Ort zur Verfügung gestellt werden.

Fotograf hält Meisterwerke fest

Der zweite Workshop-Termin am 10. Februar wird besonders spannend, denn ein professioneller Fotograf wird die entstandenen Meisterwerke festhalten. Dies bietet den Teilnehmerinnen nicht nur eine wunderbare Erinnerung, sondern auch die besten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Wahl zur „Schönsten Maske Wiens“ während der Rudolfina-Redoute. Die einzige Voraussetzung für die Teilnahme am Workshop ist der Besitz einer gültigen Eintrittskarte für den Maskenball.

Maskenworkshop für den guten Zweck

Neben der Möglichkeit, kreativ tätig zu werden, unterstützen die Damen durch ihren Teilnahmebeitrag von 30 Euro eine wohltätige Sache. Der gesamte Betrag wird an die Päpstlichen Missionswerke – Missio Österreich gespendet, was dem Event eine zusätzliche soziale Komponente verleiht.

Alle weiteren Informationen unter www.rudolfina-redoute.at/rahmenprogramm/#workshop. Anmeldung an office@rudolfina-redoute.at.

Weitere Programmpunkte