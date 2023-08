14 Jahre gehören gefeiert: Alles Gute, Pratersauna

Seit ihrer Gründung vor 14 Jahren hat die Wiener Pratersauna immer wieder unvergessliche Momente für Musikbegeisterte geschaffen. Die Jubiläumsfeier am 14. August 2023 verspricht, diese Tradition fortzusetzen und Gästen eine unvergleichliche Partyerfahrung zu bieten. Freier Eintritt!

Die Pratersauna, ein unverzichtbarer Eckpfeiler der elektronischen Musikszene und des pulsierenden Clublebens in Wien, feiert mit Stolz ihr 14-jähriges Bestehen. In einer Zeit, in der Konstanz und Qualität im Nachtleben rar sind, hat sich der Club als einzigartige Plattform für Musikschaffende etabliert und ist auch noch 14 Jahre nach seiner Gründung eine lebendige und inspirierende Kraft im aufregenden Treiben der Stadt. Am 14. August 2023 lädt die Pratersauna ab 15 Uhr daher ein, diesen bemerkenswerten Meilenstein bei einer spektakulären Jubiläumsfeier zu feiern. Das Event, das im Sauna Strand Klub startet, verspricht 15 Stunden non-stop Techno-Musik, präsentiert von dem international gefeierten Top Act Karotte und 13 weiteren renommierten DJs.

Happy Birthday Pratersauna!

Mitten im aufregenden Geschehen des Sauna Strand Klubs erwartet die Gäste am 14. August 2023 ein Event, welches sich sowohl über den Indoor- als auch Outdoor-Bereich erstreckt. Gemütliche Liegen im Sand laden zum Verweilen ein, kühle Drinks und köstliche Snacks verwöhnen die Sinne. Die eklektische Mischung aus erstklassigen DJs, die für das Line-up ausgewählt wurden, verspricht zudem eine unvergleichliche Vielfalt an musikalischen Genres und Stilen. Zu den anwesenden Künstlern gehören neben dem internationalen Top-Act Karotte auch heimische Stars der Electro-Szene wie Andy Catana, Black Triangle, Clubtwelve, Crazy Sonic, DJ Eyris, Flœr, Florian, Maximilian Grün, Max Wanderer, San Thiago, Thomas Grün, Ulfersson und Veronika Amie.

Der Eintritt ist frei!

Datum: 14. August 2023

Uhrzeit: 15.00 Uhr

Adresse: 1020 Wien, Waldsteingartenstraße 135

Lageplan: goo.gl/maps/DM6sasRb1fxtVZYU9

Website: pratersauna.tv