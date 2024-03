Der 15. Ball des Sports lockt ins Wiener Rathaus

Schweben Sie am 4. Mai beim Ball des Sports durch das Wiener Rathaus!

Bei mitreißender Livemusik der renommierten Ballband Sold Out und den energiegeladenen Boogie Dudes finden alle Gäste die richtige Musik, um das Tanzbein zu schwingen und einen einzigartigen Ballabend zu genießen. In der Disco heizt Djane Mel Mario den Gästen ordentlich ein und feiert mit ihnen bis in die frühen Morgenstunden.

Aber auch der Sport kommt nicht zu kurz: In der Activity Zone warten zahlreiche Funsport-Stationen auf die Ballbesucher*innen, um ihnen die Tanzpausen zu versüßen.

Vom Ballfieber gepackt? Tickets für den 15. Ball des Sports gibt es unter www.ball-des-sports.at oder ermäßigt bei Ihrem Sportdachverband.