Geburtstag und Shop-Eröffnung im FREEPORT Fashion Outlet

Seit zwei Jahrzehnten gehört FREEPORT zu den renommiertesten Designer-Outlets in Österreich. Besonders seit der Übernahme durch österreichische Eigentümer im Jahr 2015 hat sich dieses Outlet-Paradies in Kleinhaugsdorf im Weinviertel zu einer wahren Qualitätsoffensive entwickelt.

Mit 250 Top-Brands, 75 internationalen Stores und einer erstklassigen Gastronomie ist FREEPORT stets auf dem neuesten Stand der Modebranche. Bei einem Get-together am 21. September, im neuen Retro-Shop, der im Rahmen der Jubiläumsfeier eröffnet wurde, konnten sich Medienvertreter und prominente Persönlichkeiten von der Exzellenz dieses Einkaufszentrums überzeugen.

20-jähriges Jubiläum

Das Jahr 2015 markierte einen entscheidenden Wendepunkt für FREEPORT. Mit der Übernahme durch österreichische Eigentümer begann eine umfassende Modernisierung dieses Fashion- und Designer-Outlet-Centers, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. In den Umbau wurden bisher beeindruckende 10 Millionen Euro investiert, und die Ergebnisse sprechen für sich. Der Umsatz hat sich seit 2015 verdoppelt, und die Zahl der Gäste steigt kontinuierlich an. Jährlich zählt man mittlerweile rund zwei Millionen Besucher.

Shoppen auch an Sonn- & Feiertagen

Die Möglichkeit zur Sonn- und Feiertagsöffnung, unwiderstehliche Rabatte sowie die bequeme und unkomplizierte Anreise über die neue S3, die nur etwa 40 Autominuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt liegt, sind laut Thomas Seikmann, dem Geschäftsführer von FREEPORT, wesentliche Erfolgsfaktoren für die Zukunft.

„Es ist uns gelungen, ein internationales TOP-Outlet für den Großraum Wien-Brünn zu etablieren und die großen Marken wie Calvin Klein, Guess, GAP, Under Armour, Wellensteyn und viele mehr nach FREEPORT zu holen. Das Design orientiert sich am bekannten Caesars Palace in Las Vegas und bietet auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern ein Indoor-Center, mit einem Einkaufsgefühl wie unter freiem Himmel„, betont Seikmann. „Outlets wecken den Urinstinkt der Jäger und Sammler, nur geht es hier um Schnäppchen. Man gibt Geld aus, hat aber das Gefühl zu sparen. Wir freuen uns über eine sehr dynamische Entwicklung unseres Standorts und eine anhaltend hohe Nachfrage bei den Mietern.„

