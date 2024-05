30. Wiener Bildungsgrätzl in Simmering eröffnet!

Im Simmeringer Stadtteil Kaiser Ebersdorf haben sich 27 Institutionen und Bildungspartner zu einem Bildungsgrätzl formiert: Sie wollen die vielfältigen Bildungs- und Freizeitangebote im Stadtteil besser sichtbar machen und die Kinder und Jugendlichen gemeinsam durch alle Bildungsphasen begleiten.

Elf Kindergärten und neun Schulen, Schulkooperationsteams, die Bücherei, die Diakonie Basis Zinnengasse, zwei Jugendzentren im Viertel und auch die Grätzlpolizei: Im neuen und 30. Wiener Bildungsgrätzl haben sich viele Partner gefunden, um ein starkes Netzwerk für den Schutz und die Weiterbildung der Kinder bieten zu können.

Zweites Bildungsgrätzl im Bezirk

Das Bildungsgrätzl Kaiser Ebersdorf ist neben dem am Enkplatz das zweite Bildungsgrätzl in Simmering. Schulen und Kindergärten kooperieren mit Jugendzentren und weiteren Einrichtungen im Stadtteil. Ein besonderer Fokus der Zusammenarbeit liegt auf der Vielfalt im Grätzl, der Förderung einer lebendigen, inklusiven Gemeinschaft und der Gesundheitsförderung. Neben regelmäßigen Vernetzungstreffen sind gemeinsame Aktivitäten wie beispielsweise Bildungsgrätzl-Feste, Tauschbörsen oder Sportaktivitäten geplant. Auch das Sichtbarmachen von kostenfreien Bildungs- und Freizeitangeboten stehen im Fokus.

Schule und Eltern als Partner

„Die Eröffnung des Bildungsgrätzls ist ein weiterer Schritt, um die Bildungslandschaft in unserem Bezirk zu stärken und den Kindern und Jugendlichen hier optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart bei der Eröffnungsfeier. „Wir wollen die Übergänge vom Kindergarten in die Schule erleichtern und Bildungspartnerschaften von Schule und Eltern ermöglichen und fördern“, betont Silvia Beck, Direktorin der Volksschule Münnichplatz und Initiatorin des Bildungsgrätzls Kaiser Ebersdorf.

Die Idee hinter den Bildungsgrätzln

In den 30 aktiven Wiener Bildungsgrätzln kooperieren in 18 Bezirken Schulen und Kindergärten mit lokalen Einrichtungen und Initiativen aus den Bereichen Erwachsenenbildung, Jugend- und Sozialarbeit, Sport, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit. Gemeinsam sorgen sie für ein vielseitiges Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im Stadtteil. Ziel ist es, den Bildungserfolg zu erhöhen und so zur Chancengerechtigkeit beizutragen.