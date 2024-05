Design-Forum: Staatspreise zum 50. Jubiläum

In Kooperation mit “designaustria” vergibt das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft am 16. Mai den 50. Staatspreis Design im MuseumsQuartier.

Dieses Mal neu am Staatspreis Design 2024 ist die Bewertung durch eine ausschließlich internationale Jury, sowie die verstärkte Dokumentation in digitaler Form. Zusätzlich zu den drei Staatspreisen werden in der Jubiläumsausgabe auch wieder die Sonderpreise “Spaces & Environment” und “DesignImpact-Concepts” verliehen. Die Einreichungen der Gewinnerinnen und Gewinner sind ab 16. Mai im designforum Wien zu sehen.

Anzeige

Die Kategorien

Vergeben werden drei Staatspreise in folgenden Kategorien:

Industrial Design | Konsumgüter

Industrial Design | Investitionsgüter

Haushalt & Tischkultur

Werkzeug & Gartengeräte

Sport & Wellness

Personal Care & Gesundheit

Unterhaltungselektronik & Freizeit

Maschinen & industrielle Fertigungsmittel

Robotik & Automation

Medizinische Geräte

Mobilität & Verkehr

Materialien & Oberfläche

Büro & Gebäudetechnik

Produktgestaltung Interior

Interior, Möbel & Stoffe

Licht & Beleuchtung

Lifestyle & Accessoires

Sonderpreise möglich

Daneben gibt es den Sonderpreis „Spaces & Environment“, zu dem Produkte aus den Bereichen Urban Design, öffentlicher Raum & Stadtmöblierung, Leitsysteme, Informations Design & Ausstellungsgestaltung eingereicht werden können. Außerdem werden mit dem Sonderpreis „DesignImpact-Concepts“ drei innovative Designkonzepte – noch nicht umgesetzte Diplomarbeiten, Konzepte, Prototypen, unveröffentlichte Projekte mit hoher Marktrelevanz und geeignetem Umsetzungspotenzial von Studierenden und jungen Absolventen – gewürdigt. Der Preis ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert und wird von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) zur Verfügung gestellt.

218 Projekte von 157 Produktdesignern und Unternehmen wurden dieses Jahr eingereicht. Die Vielzahl und Vielfalt der Einreichungen bot der Jury einen Einblick in das breite Spektrum des österreichischen Designschaffens. Am 16. Mai werden die Preise verliehen und gleichzeitig die Austellung „Staatspreis Design 2024“ im designforum eröffnet.

INFO

Ab 16. 5. 24

designforum.at