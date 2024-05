Landstraße: Gratis Gesundheitstouren für Jugendliche

Mit der City Challenge bietet die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ein Angebot für Jugendliche, welches Gesundheit mit Spaß und Bewegung vereint. Diese begleiteten Touren sind extra für Jugendliche von 12 bis 19 Jahren entwickelt worden.

Das kostenlose Mitmachprogramm steht nun auch im 3. Bezirk zur Verfügung und lädt Schulen und außerschulische Jugendeinrichtungen ein, sich bei einer rund zweistündigen Rätseltour näher mit ihrem Grätzel und den Themen Wohlbefinden und Gesundheit auseinanderzusetzen.

Kostenloser Rätselspaß

Bei der City Challenge dreht sich alles um interaktive Aufgaben zu Ernährung, Seelischer Gesundheit und Wohlbefinden, Bewegung und Teamwork. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Die Jugendlichen werden auf ihrer Tour mit einer App angeleitet, sie lösen gemeinsam Aufgaben und lernen neue Orte und Freizeitangebote im 3. Bezirk kennen. Dabei werden sie von geschulten Unterstützern begleitet. Wer gerne an der frischen Luft ist und Rätsel löst, sollte sich die City Challenge nicht entgehen lassen. Alle Infos zum kostenlosen Angebot und zur Anmeldung gibt es hier.

Do it yourself-Touren in 9 Bezirken

Neben den begleiteten Touren bietet die WiG auch Do it yourself-Touren an. Schulen oder außerschulische Jugendeinrichtungen können hier mit den Jugendlichen interessante Orte und Freizeitangebote im Bezirk auf eigene Faust erkunden. Ob Regen oder Sonnenschein, das Angebot steht ganzjährig in den Bezirken Leopoldstadt, Margareten, Mariahilf, Favoriten, Meidling, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Brigittenau sowie Floridsdorf zur Verfügung. Einfach die App Actionbound downloaden, Bezirk auswählen und los geht’s!