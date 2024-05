51.162 Euro: Toller Erfolg für Musical-Mamis-und-Papis

Jetzt war es wieder soweit: Die „Musical Mamis & Papis“ luden zur mittlerweile 17. Ausgabe ins Wiener Metropol. Der Erlös des Benefizabends kommt YoungMum zugute, einer Einrichtung zur Begleitung schwangerer Teenager.

Balladen fürs Herz, rockige Rhythmen und viel Humor: Die einzigartige Benefizveranstaltung hatte auch dieses Jahr wieder für jeden etwas zu bieten. Mit dabei waren unter anderem „Mamis“ und „Papis“ wie Shlomit Butbul, Suzanne Carey, Marika Lichter, die Gebrüder Moped, Martin Oberhauser oder Caroline Vasicek – viele von ihnen unterstützen YoungMum schon seit Jahren. Erstmals mit an Bord waren Birgit Denk und Cherrie O.

Durch den Abend führten Christian Strasser und Petra Kreuzer, die auch für die künstlerische Leitung verantwortlich ist. „Es ist immer wieder eine große Freude, mit so wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern eine Show für YoungMum auf die Bühne stellen zu dürfen“, betont Petra Kreuzer.

Namhafte Unterstützer von YoungMum

Insgesamt wurden im Rahmen der Benefizgala 51.162 Euro eingenommen. Die Collegialität Privatstiftung überreichte die großzügige Summe von 20.000 Euro, die Firma Deichmann zeigte ebenfalls mit 20.000 Euro ihr Engagement für soziale Anliegen.

„Beide Unternehmen unterstützen YoungMum mittlerweile schon seit vielen Jahren und haben damit schon vielen jungen Frauen in einer oft schwierigen Situation geholfen“, freut sich Irene Richter, Leiterin von YoungMum. „Ganz besonders möchten wir auch den vielen Künstlerinnen und Künstlern danken, die kostenlos für YoungMum auftreten – dieses Jahr eben bereits zum 17. Mal.“

Hilfe für jugendliche Schwangere

Seit 2003 erhalten schwangere Teenager-Mütter bei YoungMum medizinische und soziale Begleitung in der Zeit der Schwangerschaft und Geburt, bis hin zum ersten Geburtstag des Babys. Hebammen, Gynäkologen, Psychologen, eine Sozialarbeiterin sowie ein Rechtsberater bieten den jungen Frauen Unterstützung in einer Zeit, die mitunter besondere Herausforderungen mit sich bringt. „Manche von ihnen haben keinen Rückhalt in der Familie, oft müssen sie die Schule oder Ausbildung abbrechen, und auch gesellschaftlich weht ihnen in vielen Situationen Gegenwind entgegen“, beschreibt die Leiterin der Einrichtung, Irene Richter, die Lebenssituation der jungen Frauen.

Bei YoungMum finden schwangere Teenager Unterstützung für viele Fragestellungen; das Angebot ist für die Frauen unentgeltlich. Damit diese Leistungen erbracht werden können, ist die Einrichtung jedoch auf Spenden angewiesen. Die traditionelle Benefizveranstaltung „Musical Mamis & Papis“ trägt einen Teil zur Finanzierung bei.

Das Spendenkonto

St. Josef Krankenhaus GmbH / YoungMum

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

IBAN: AT75 3400 0002 0262 9590

BIC: RZOOAT2L