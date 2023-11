9.000 Mal Musikgenuss auf höchstem Niveau!

Für viele Reisende ist im Wien-Urlaub der Besuch eines Konzerts in Schönbrunn ein absoluter Fixpunkt. Diese Tradition begann bereits 1997. Nun feierte das Schloss Schönbrunn Orchester in der Orangerie des Schlosses seine 9.000 Jubiläums-Aufführung mit Musik von Johann Strauss und Wolfgang Amadeus Mozart.

Das Orchester setzt sich aus namhaften Musikern Wiens zusammen. Spezialisiert ist es vor allem auf Werke von Mozart, Strauss und deren Zeitgenossen. Zusätzlich zu den regelmäßigen Konzerten in der Orangerie wird das Schloss Schönbrunn Orchester als Visitenkarte Österreichs auch international gefeiert – bis heute unter anderem in Japan, China, Russland, den USA, Brasilien, Griechenland, Kroatien, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Italien, Spanien und den skandinavischen Ländern.

Jubiläumskonzert am Geburtstag von Strauss

Orchester-Gründer Peter Hosek feierte mit den Musikern, seinem Team, zahlreichen Ehrengästen und dem Publikum danach weiter. „Es ist ein besonderes Privileg, so viele Konzerte an diesem historischen Ort spielen zu dürfen, an dem der berühmte Wettstreit zwischen W.A.Mozart und A. Salieri 1786 stattgefunden hat. Noch herausragender macht das Jubiläum die Tatsache, dass unser 9.000 Konzert zufällig auf den 198. Geburtstag von Johann Strauss fällt“, erklärt Hosek.