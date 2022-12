Achtung! Ministerium warnt vor gefälschten SMS

Achtung! Internetbetrüger versuchen wieder als Finanzministerium an persönliche Daten zu gelangen. Nachdem bereits in den letzten Wochen gefälschte Mails verschickt wurden – das WIENER BEZIRKSBLATT berichtete – sind die Cyberkriminellen nun per SMS am Werk.

Betrug

Im Namen des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) werden gefälschte SMS-Nachrichten verschickt. Empfänger werden mit einer Steuerrückerstattung in der Höhe von 730,30 Euro gelockt. Der enthaltene Link führt auf eine gefälschte Webseite im Stil von FinanzOnline, die zur Eingabe von persönlichen Daten wie Kreditkartennummer auffordert.

Das BMF betont in einer Aussendung, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und die versendeten SMS-Nachrichten Fälschungen darstellen. Denn das BMF kommuniziert grundsätzlich in Form von Bescheiden. Diese werden per Post oder über die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordert niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.

So schützen Sie sich

Wenn Sie solche Phishing-Mails, SMS-Nachrichten oder E-Mails mit ähnlichen Inhalten erhalten, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Internet-Betrugsversuch.