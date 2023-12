Das Wiener Bezirksblatt hat es schon nach seiner letzten Niederlage angedeutet, seit kurzem ist es fix: Der Ottakringer Boxer Marcos Nader hängt die Handschuhe an den Nagel. Seinen Boxklub Bounce betreibt er weiter.

Es war längst abzusehen – und er deutete es wiederholt an. Erst vor wenigen Wochen, als Marcos Nader Wiener Bezirksblatt-Chefredakteur Hans Steiner bei der U3-Endstelle Ottakring traf. Und auf die Frage nach dem Rücktritt antwortete: „Schauen wie einmal, es sieht eher nach dem Ende aus. Aber ganz fix ist es noch nicht.“ Der 33-Jährige wollte noch abwarten und hoffte auf das Wiederaufflammen des „inneren Feuers“. Wollte abwarten, ob der Biss zurückkehrt, ob er nach zwei schmerzlichen Niederlagen noch einmal den Mut aufbringt.

Endgültige Entscheidung

Die Antwort fiel am Ende klar aus: „Das Feuer brennt nicht mehr so, wie es sein sollte. Ich habe über 150 Kämpfe als Amateur und Profi bestritten. Man hat es in den letzten Kämpfen bemerkt: Ich war teilweise gut, aber nicht besser. Nicht auf der Höhe zu sein ist für einen Boxer der Tod“, so der einstige EBU-EU- und IBF-International-Champion. Auch im Sinne seiner netten Familie und der zwei kleinen Kinder zog er den Schlussstrich: „Es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, und da wäre einfach nicht mehr so viel drin gewesen, dass es sich auszahlt!“

Box-Klub geht weiter

Ein weiterer Punkt ist für Marcos Nader die Krankheit seines Bruders und langjährigen Trainers Daniel. Nun kümmert sich der Champ selbst mehr um den florierenden Boxklub- und Kampfsportklub Bounce in der Enenkelstraße 26 in Ottakring. Gemeinsam mit Job und Familie lastet das aus. Bei Bounce trainieren viele junge Burschen aus der Gegend – nicht wenige wurden durch die Bounce-Gemeinschaft von der Straße geholt. Eine großartige Leistung der Nader-Brüder, die noch lange anhalten wird.

Mehr Infos zum Boxklub: https://www.bounce.at/

Bilder unten: Marcos Nader und sein Team mit Trainerbruder Daniel sorgten jahrelang für ein gewaltiges Spektakel

(alle Bilder: Stefan Diesner).