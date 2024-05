Ältester Kater im Tierschutzhaus Vösendorf wird 16

Vielleicht ist er dem ein oder anderen von euch schon aufgefallen. Oft liegt er im Außenbereich seines Zimmers, parkplatzseitig, genießt die Sonne und träumt von italienischen Stränden. Er ist ein wahrer Blickfang, sagen die Zweibeiner immer. Ein besonderer Kater, zweifellos.

Zweimal im Jahr bekommt er einen neuen Haarschnitt – sein dichtes Fell erfordert es, doch er kommt mit der Pflege nicht mehr so richtig nach. Diese Bürste, die sie ihm anbieten, findet er gruselig. Auf seine alten Tage soll er sich noch daran gewöhnen? Unmöglich. Doch wenn sie es versuchen, merkt man plötzlich gar nicht mehr sein Alter. Linke und rechte Haken verteilen kann er noch ganz gut, auch ohne Zähne. Und einen klaren Standpunkt hat er auch: Er möchte nicht in die Ordination gehen. Das zeigt er sehr deutlich. Mit 16 Jahren ist er der älteste Maine-Coon-Mix im Haus und der Senior des Katzenuntergeschosses. Da darf man schon mal den Arzt zu sich bestellen, statt herumgeschleppt zu werden.

“Ich will nicht mehr umziehen, mich nicht mehr an Neues gewöhnen. Ich schaffe das nicht mehr. Ich will hierbleiben, wo ich alles kenne, wo man alles ganz nach meinen Bedürfnissen einrichtet, und meinen ruhigen Alltag genießen kann”, scheint er zu sagen. Die Pfleger:innen im Tierschutzhaus lassen sich immer etwas Neues für ihn einfallen. Besonders an seinem Geburtstag, da gibt es immer eine Überraschung. Zwar kann er nicht mehr hören, wie sie für ihn singen, dennoch kostet er das nett dekorierte Törtchen. Sehr lecker! Und wer weiß, was sie sich morgen einfallen lassen, um ihm den Tag neu zu gestalten.

Solange er noch hier ist, wünscht er sich, dass möglichst viele seiner Katzenfreunde im Haus doch noch ein schönes und liebevolles Zuhause finden.