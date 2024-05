Start der Sommersaison in der Therme Laa am 24. Mai

Mit 24. Mai steht das Angebot im Thermenresort Laa wieder ganz im Zeichen des Sommers. Neben dem vergünstigten Sommerthermentarif werden ein Eröffnungsfest mit zahlreichen Highlights, ein umfangreiches, kulinarisches Angebot, Abendevents und Zusatz-Specials für Groß und Klein geboten.

Auch in diesem Jahr überrascht das Thermenresort wieder mit einigen Neuheiten.

Sommerthermen-Eröffnungsfest von 25. bis 26. Mai

Um die Sommertherme gebührend zu eröffnen, findet von Samstag, 25. bis Sonntag, 26. Mai ein vielfältiges Thermenprogramm statt. Am Samstagnachmittag wird Jazz Gitti erwartet. Ab 20 Uhr sorgt der Sauna Vize-Weltmeister Ondrej Sochurek für spektakuläre Aufgüsse in der Saunawelt. Mit dem exklusiven “Summer Opening Ticket“ kann der Samstag bis Mitternacht in der Therme genossen werden. Hierbei inkludiert sind auch zwei Getränke an der erfrischenden Poolbar. Die Musiker Mario Separovic und Zbigniew Kaleta runden den Abend mit stimmungsvollen Akustikklängen ab. Ein weiteres Highlight: Am Sonntag spielt die Dixieband “Kreuz & Quer“ aus Laa an der Thaya bei einem Frühschoppen auf.

Anzeige

Die kleinen Thermengäste dürfen sich ebenso auf ein buntes Unterhaltungsangebot freuen: Neben einem Mitsing-Musical zu “Die Bremer Stadtmusikanten“ mit Schauspieler Gernot Kranner sonntags, wird ein abwechslungsreiches Kinderanimationsprogramm geboten. Beim großen Sommerthermen Eröffnungs-Gewinnspiel haben die Gäste vor Ort außerdem die Möglichkeit, mit etwas Glück, Tageseintritte für das exklusive Premium Day Spa Silent Spa, den Relax! Tagesurlaub und weitere Überraschungen zu gewinnen.

Alle Sommerthermen-Vorteile bis 1. September

Ganz egal, ob Regen oder Sonnenschein – Auch im Anschluss an die Sommerthermeneröffnung genießen die Gäste zahlreiche Zusatzangebote bis 1. September. Nicht nur das weitläufige Außenareal mit Liegenwiese, sondern auch der gesamte Innenbereich der Therme Laa kann mit dem Sommerthermen-Ticket genutzt werden. Zusätzliche Specials sind das Pool-Service, ein Outdoor Food-Trailer mit Grill-Spezialitäten und das umfassende Kulinarik-Angebot an der Sommer- sowie Beach-Bar.

Ein weiteres Special ist das beliebte After Work Event “Pool & Wine“, das am 6. Juni, 4. Juli und 1. August von 17.00 bis 21.30 Uhr stattfindet. Dabei wird bei jedem Termin ein anderes Musikgenre in den Vordergrund gestellt und eine Soundreise geboten. Regionale Weine können dabei ganz entspannt direkt im Solebecken verkostet werden.

Für Kinder gibt es ausreichend Spielmöglichkeiten, eine Abenteuerrutsche und eigene Kinderbecken, die auch bei Schlechtwetter zur Verfügung stehen. Zusätzlich bieten die heimeligen Familienoasen einen kuscheligen Rückzugsort und das Kinderland ein tägliches, kostenloses Animationsprogramm. Neu ist, dass die Familienoase im Außenbereich in ganz neuem Design erstrahlt.

Online-Ticket zum Bestpreis

Das Sommerthermen-Ticket unterscheidet sich vom regulären Tagesthermeneintritt durch den vergünstigten Preis. Wer gerne im Voraus plant, erhält es im Online-Shop der Therme Laa zwei Wochen vor Besuch zur Bestpreisgarantie, sichert sich dadurch seinen Eintritt am Wunschtermin sowie bei Vollauslastung und erhält den Check-In an der Fastlane: shop.therme-laa.at

Der Abschluss der Sommertherme wird am Samstag, den 31. August 2024 bei einem stimmungsvollen Closing-Event gefeiert. Auch hier warten zahlreiche Highlights auf die Gäste.

Aktionszeitraum: Der Sommerthermen-Tarif ist von 24. Mai bis 1. September 2024 gültig. Alle Infos zur Sommertherme online unter: www.therme-laa.at/angebote/sommertherme