Affenstarkes Klavierkonzert für den Artenschutz

Unter dem Titel „Mit 88 Tasten um die Welt – ein Abend für den Artenschutz!“ gibt der renommierte deutsche Jazz-Pianist Joja Wendt am 11. Jänner 2023 ein einzigartiges Klavierkonzert in der Tiergarten ORANG.erie. Nach vielen ausverkauften Shows und seinen beliebten Neujahrskonzerten in der Hamburger Elbphilharmonie spielt der sympathische Musiker nun endlich auch in Wien auf.

Limitierte Tickets

Auge in Auge mit den Orang-Utans im ältesten Zoo der Welt wird anschließend bei einem Get-together über aktuelle Artenschutzprojekte des Tiergarten Schönbrunn berichtet. Neben dem Orang-Utan-Projekt auf Borneo unterstützt der Tiergarten beispielsweise die Wiederansiedlung der Batagur-Flussschildkröte in Bangladesch, die Panda-Reservate in China und die Initiative „Polar Bears International“ zur Rettung der Eisbären in der Arktis. Aber auch viele gefährdete, nationale Tierarten wie der Habichtskauz, die Europäische Sumpfschildkröte oder der Waldrapp werden mithilfe des Tiergarten Schönbrunn in der Natur wiederangesiedelt.

Limitierte Tickets sind ab sofort online erhältlich. Alle Einnahmen kommen den Artenschutzprojekten des Tiergarten Schönbrunn zugute.