AK kommt jetzt mit Altbau-Mietencheck direkt ins Grätzl

Gratis-Altbau-Mietencheck vom 31. August bis 5. September am Wallensteinplatz. Die Wiener Mieter zahlen jährlich 134 Millionen Euro zu viel Miete!

AK Mobil: Beratung ohne Termin

Mieterinnen und Mieter zahlen bei den meisten befristen privaten Altbauverträgen viel zu viel Miete – in Wien jedes Jahr satte 134 Millionen Euro zu viel. Die AK macht jetzt eine Woche lang den Altbau-Mietencheck auch direkt im Grätzl und geht rund um den Wallensteinplatz von Tür zu Tür. Betroffene können beim AK Mobil vor Ort ohne Termin mit ihren Mietverträgen vorbeikommen und ihre Miete überprüfen lassen.

AK klopft an – und prüft die Miete

Die AK weiß, wo der Schuh drückt, und kommt jetzt eine Woche lang auch zu den Mieterinnen und Mietern. Vom 31. August bis 05. September sind AK Teams rund um den Wallensteinplatz unterwegs. Sie gehen von Tür zu Tür und reden mit den Menschen über zu hohe Mieten. Wer wissen will, ob die eigene Miete zu teuer ist, kann ohne Termin und ohne Voranmeldung mit den Unterlagen beim AK Mobil direkt am Wallensteinplatz zwischen 16 und 20 Uhr zum Altbau-Mietencheck vorbeikommen. Dort nehmen die AK Wohnrechtsexperten die Mieten unter die Lupe. Die AK informiert die Mieter über das Ergebnis per E-Mail. Seit rund zwei Jahren bietet die AK Wien für ihre Mitglieder den kostenlosten Altbau-Mietencheck online unter w.ak.at/altbaumietencheck an.

Unrechtmäßige Aufschläge kosten durchschnittlich 2.200 Euro pro Jahr

Trotz Mietbremsen der Bundesregierung kassieren private Altbau-Vermieter weiter kräftig ab: Befristungen, illegale Überzahlungen, kein gesetzlicher 25-Prozent-Abschlag bei Befristungen und unfaire Lagezuschläge treiben die Mieten weiterhin nach oben. Aktuelle AK Berechnungen zeigen: Mieterinnen und Mieter in Wien zahlen fast 134 Millionen Euro pro Jahr drauf. Das bedeutet für einen betroffenen Mieter in Wien, dass er durchschnittlich über rund 2.200 Euro zu viel Miete im Jahr hinlegt, inklusive der Umsatzsteuer, die auf den erhöhten Mietzins noch draufkommt. Die unrechtmäßigen Aufschläge betragen im Schnitt 36 Prozent.