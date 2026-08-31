Frischer Takt für das ORF Radio-Symphonieorchester

Mit Beginn der Saison 2026/27 übernimmt Markus Poschner die musikalische Leitung des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien.

Unter dem Motto „Neue Wege. Neue Nähe“ möchte der 55-Jährige das Spitzenorchester für ein breites Publikum öffnen und zugleich neue künstlerische Akzente setzen.

Vertraut mit dem Orchester

Ganz unbekannt ist Poschner beim ORF RSO Wien freilich nicht. Der gebürtige Münchner blickt bereits auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Orchester zurück. Gemeinsame Konzerte, Tourneen und preisgekrönte Einspielungen haben die Verbindung über Jahre wachsen lassen. Mit Konzerteinführungen und Formaten wie „Poschners Meilensteine“ oder „rso@work“ gab er zudem bereits erste Impulse.

„Dieses Orchester steht wie kaum ein anderes für künstlerische Neugier, Exzellenz und den Mut, außergewöhnliche Wege zu gehen.“

…freut sich Poschner auf seine neue Aufgabe. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern wolle er das Publikum berühren, überraschen und auch herausfordern.

Große Erfahrung

Poschner zählt zu den international gefragten Dirigenten seiner Generation. Seit 2017 steht er an der Spitze des Bruckner Orchesters Linz, wo er 2026/27 seine letzte Saison absolviert. Seit der Saison 2025/26 leitet er außerdem das Sinfonieorchester Basel, ab 2027/28 übernimmt er zusätzlich die Position des Music Directors beim Utah Symphony Orchestra.

Der mehrfach ausgezeichnete Dirigent gastierte bereits bei renommierten Orchestern und Opernhäusern. 2022 eröffnete er die Bayreuther Festspiele mit einer Neuproduktion von „Tristan & Isolde“. In der kommenden Saison stehen zudem seine Debüts bei den Berliner Philharmonikern und an der Semperoper Dresden auf dem Programm.

Beim ORF RSO Wien folgt Poschner auf Marin Alsop, die das Orchester seit 2019 künstlerisch geprägt hat und ihm weiterhin verbunden bleiben wird.

Näher am Publikum

Neben der zeitgenössischen Musik, die traditionell eine wichtige Rolle im Programm des ORF RSO Wien spielt, möchte Poschner das Repertoire verbreitern und neue Konzert- sowie Probenformate entwickeln. Damit soll sich das Orchester noch stärker als vielseitiges Medienorchester positionieren – auf der Bühne ebenso wie im Radio, im Fernsehen und im Stream.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher würdigt Poschner als „künstlerische Persönlichkeit“, die internationale Erfahrung mit Neugier und großer Nähe zum Publikum verbinde. Auch RSO-Chefin Angelika Möser sieht in seiner Offenheit, Energie und seinem hohen musikalischen Anspruch beste Voraussetzungen für den gemeinsamen Weg.

Das 1969 gegründete ORF Radio-Symphonieorchester Wien zählt zu den renommiertesten Orchestern Europas. Mit seinem breiten Repertoire, zahlreichen Ur- und Erstaufführungen sowie weltweiten Gastspielen steht es seit Jahrzehnten für musikalische Vielfalt. Mit Markus Poschner am Dirigentenpult soll nun ein neues Kapitel beginnen.