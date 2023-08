Albertina Modern: Zornige Mädels am Karlsplatz!

Pflicht-Ausstellung für Freunde der modernen Kunst: Noch bis 1. November zeigt die Albertina Modern am Karlsplatz (Innere Stadt) spannende Werke von Yoshitomo Nara.

Girlie-Power am Karlsplatz: In der Schau „All My Little Words“ präsentiert die Albertina modern Werke des japanischen Top-Künstlers Yoshitomo Nara. Der Schwerpunkt der Schau liegt auf Naras facettenreichem zeichnerischem Œuvre, das sich über einen Zeitraum von 40 Jahren entwickelt und in einer vom Künstler selbst zusammengestellten Hängung gezeigt wird. Die Ausstellung reicht von frühen experimentellen Arbeiten auf Papier über einige Gemälde und Skulpturen bis hin zu einer sehenswerten, raumgreifenden Installation.

Stilisierte Mädchen-Darstellungen

Der 1959 geborene Yoshitomo Nara zählt zu den weltweit bekanntesten Künstlern seiner Generation. Ab den 1990er-Jahren erlangt er mit seinen „Angry Girls“, stark stilisierten Mädchendarstellungen mit grimmigem Blick, Vampirzähnen oder Messer in der Hand, internationale Aufmerksamkeit. Die Figuren mit Kindchenschema, die an die Ästhetik von Comics erinnern, reichen von der rotzig-frechen Göre bis zu lieblich wirkenden Charakteren. Alle Infos: www.albertina.at