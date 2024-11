Alles Walzer: Das neue Magazin über Balltraditionen & Trends

Der Tanzschulbesitzer Chris Lachmuth fungiert als Initiator und Herausgeber des im Echo-Medienhaus publizierten Magazins über die fünfte Jahreszeit in Österreich. Mit „Alles Walzer“ bietet er einen modernen Blick auf eine traditionelle Kultur.

Präsentation in Wien

Rechtzeitig zum Start der Faschings- und Ballsaison wurde am 11. November die erste Ausgabe des Ballmagazins „Alles Walzer“ in den Räumen der 3SI ImmoGroup am Wiener Graben vorgestellt. Das 86-seitige Hochglanzmagazin wird ab 23. November in einer Auflage von 10.000 Exemplaren österreichweit erscheinen und beleuchtet die schillernde Welt der Bälle – ein gesellschaftliches Highlight der Ballsaison in ganz Österreich.

Ein Blick auf Tradition und Moderne

Die Erstausgabe von „Alles Walzer“, die sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erscheint, gewährt durch Beiträge namhafter Experten wie den Tanzmeistern Chris Lachmuth und Thomas Schäfer-Elmayer, Trendscout Wolfgang Reichl und weiteren Fachleuten spannende Einblicke in die Tanzkultur und ihre Lifestyle-Trends.

Eine Leidenschaft, die verbindet

Alles Walzer wurde von Chris Lachmuth ins Leben gerufen, einem bekannten Tänzer, Wertungsrichter, Choreografen und Inhaber der Tanzschule Chris. Lachmuth erklärt: „Tanzen ist ein Teil der österreichischen Kultur und strahlt von Wien in die ganze Welt aus.“ Mit dem Magazin möchte er die Freude am Tanzen teilen und seine Leidenschaft für Tanz als universelle Sprache, die über Generationen hinweg verbindet, weitergeben.

Der Ballkalender: Ein Highlight des Magazins

Das Herzstück des Magazins bildet der Ballkalender, der Veranstaltungen von Burgenland bis Vorarlberg bis in den Sommer 2025 auflistet. Neben bekannten Traditionsbällen wie dem Opernball oder Zuckerbäckerball finden sich hier auch Bälle, die nach einer Pause zurückkehren, sowie neue Events wie der Sommerball im Südbahnhotel am Semmering.

Mode, Styling und Trends

Elegante Ballkleider, Smokings, Accessoires und aktuelle Trends ergänzen das Magazin. Zudem gibt es wertvolle Tipps für die perfekte Frisur und das passende Make-up für eine unvergessliche Ballnacht. Viele dieser Inhalte werden auch auf der Website des Magazins, www.ballsaison.com, verfügbar sein.

Positive Resonanz bei der Präsentation

Die bunte Themenmischung des Magazins stieß bei den Gästen der Präsentation auf Begeisterung. Persönlichkeiten wie Maxi Blaha, Corinna Kamper und Marika Lichter nutzten die Gelegenheit, ihre Tanzkünste aufzufrischen und bei der längsten Quadrille Österreichs am Wiener Graben mitzutanzen.

Eine neue Bühne für die Ballkultur

„Alles Walzer“ ist ein einzigartiges Magazin, das die österreichische Ballkultur feiert und sie auf neue Art lebendig macht. Die erste Ausgabe zeigt eindrucksvoll, wie faszinierend und facettenreich die Welt der Bälle in Österreich ist.

Österreichische Staatsmeisterschaft Standard

Am Samstag, dem 23. November 2024, wird in der Wiener Hofburg die Österreichische Staatsmeisterschaft Standard ausgetragen. Von 12 bis 17 Uhr können Tanzbegeisterte die beeindruckenden Leistungen der Tänzer und Tänzerinnen bewundern. Karten sind ab 35 EUR unter www.jubilaeumsball.at oder bei WienTicket erhältlich.

Jubiläumsball der Tanzschule Chris

Am Abend des Samstag, dem 23. November 2024, lädt die Tanzschule Chris zum Jubiläumsball in die prachtvolle Hofburg ein, um ihr 20-jähriges Bestehen zu feiern. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die feierliche Eröffnung folgt um 20 Uhr, und das Ballende ist für 3 Uhr morgens geplant. Der Dresscode verlangt elegante Garderobe, wie Cocktail- oder Abendkleid, Smoking, Frack oder Gala-Uniform.

Ticketinformationen

Karten für den Jubiläumsball sind ab 95 EUR über www.jubilaeumsball.at oder WienTicket erhältlich. Die Ballkarte berechtigt ebenfalls zum Einlass für die Österreichische Staatsmeisterschaft Standard 2024 am Nachmittag – eine perfekte Gelegenheit, den ganzen Tag dem Tanzen zu widmen.