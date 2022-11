Alltagsrassismus wird die rote Karte gezeigt!

Der Spaß am Spiel mit dem Ball hat beim SC Viktoria oft einen ernsten Hintergrund. Ist der Meidlinger Traditionsverein doch für sein soziales Engagement weit über die Grenzen des 12. Bezirks ­hinaus bekannt. So hatte auch die Herbst-Trophy eine besondere Botschaft. „Wir zeigen dem Rassismus damit die rote Karte“, so Veranstalter Harry Schneider.

Multi-Kulti-Mannschaften

Mannschaften aus ganz Wien mit Spielern aus aller Herren Länder stellten sich in den Dienst der guten Sache und auf den Platz. Auch wenn hier aufgrund des Einsatzes jeder ein Sieger ist – gewonnen hat nach spannenden Begegnungen schlussendlich der FC Teko 7, der den FC Hadafi mit 2:0 auf den zweiten Platz verwies.