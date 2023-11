Am Samstag Staus und Sperren wegen Demo

Autofahrer müssen am Samstag (4. November) ab 15 Uhr wegen der Demonstration „Sofortiger Waffenstillstand in Gaza“ in Teilen des 1., 7. und 15. Bezirks mit Verzögerungen rechnen.

Von der Stau-Warnung betroffen sind unter anderem Gablenzgasse, Innerer und Äußerer Gürtel, Burggasse, Zweierlinie und Ring. ÖAMTC-Experte Marc Römer erwartet Behinderungen und zeitweise Sperren auf Innerem und Äußerem Gürtel zwischen Koppstraße und Mariahilfer Straße, Burggasse, Zweierlinie zwischen Lerchenfelder Straße und Babenbergerstraße und auf dem Ring ab Babenbergerstraße.