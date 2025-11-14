Unter dem Motto „Wenn Helfen Freude macht“ sind große und kleine Besucher eingeladen, gut erhaltenes Spielzeug für den guten Zweck zu spenden. Wer ein Spielzeug mitbringt, bekommt als Dankeschön ein gratis Nikolaussackerl. Fußball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog sowie Comedian Dr. Bohl nehmen die Spenden persönlich entgegen, geben Autogramme, posieren für Selfies und sorgen mit viel Herz und Humor für Weihnachtsstimmung.

Für Kinder in Not

Alle gespendeten Spielsachen – gemeinsam mit neuen Geschenken von Amazon im Wert von 5.000 Euro – gehen an die Mutter-Kind-Häuser der St. Elisabeth-Stiftung. Dort werden sie von Amazon-Mitarbeiter:innen liebevoll verpackt und weitergegeben.

„Kinder selbst zu Nikolaushelfern machen – und damit Freude schenken – das ist eine wunderbare Möglichkeit, den Gedanken des Heiligen Nikolaus kindgerecht weiterzugeben“, sagt Yorck von Mirbach, Country Leader bei Amazon.

Musik, Spaß und festliche Stimmung

Im Anschluss an die Spendenaktion sorgt Kinderliedermacher Bernhard Fibich ab 16 Uhr für leuchtende Kinderaugen: Sein kostenloses Mitmach-Adventskonzert lädt zum Mitsingen und Tanzen ein – ein Highlight für die ganze Familie!

Promis mit Herz

Für Toni Polster ist der Einsatz als Nikolaushelfer schon Tradition:

„Ich bin jetzt das dritte Mal dabei – und jedes Jahr berührt es mich wieder, wie sich die Kinder freuen. Das ist der echte Geist der Weihnachtszeit.“

Andi Herzog, heuer erstmals mit dabei, lacht:

„Dass der Toni selbst nicht immer ganz brav war, das müssen die Kinder ja nicht wissen.“

Dr. Bohl ergänzt:

„Verkleiden und Freude verbreiten – und das für einen guten Zweck? Eine super Geschichte!“

100 Nikolausbesuche zu gewinnen

Wer den Nikolaus lieber nach Hause kommen lassen möchte, kann sich freuen: Amazon verlost 100 kostenlose Nikolausbesuche in Wien, St. Pölten, Linz, Graz und Salzburg. Bewerbungen sind online unter www.amazon.at/nikolaushelfer

möglich.

So kann man mitmachen

📍 Wann: 4. Dezember 2025

📍 Wo: Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien

🕑 Spendenaktion & Promi-Nikolos: 14:30–16:00 Uhr

🎶 Mitmachkonzert mit Bernhard Fibich: ab 16:00 Uhr

Gesucht werden gut erhaltene Spielsachen wie Lego, Playmobil, Bücher, Scooter oder Fußbälle – keine gebrauchten Kuscheltiere oder Computerspiele.