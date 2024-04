Amphibien-Tunnel soll Frösche und Kröten retten

In Hernals wurde ein Bezirksvertretungsantrag beschlossen, um die gefährdeten Tiere am Weg zu den Laichplätzen zu schützen.

Die Grünen von Hernals freuen sich, dass ihre Initiative auf Prüfung eines Amphibientunnels im Bezirk breite Zustimmung bekommen hat. „Hernals verfügt über einen großen Waldanteil. Viele geschützte Amphibien wie Kröten, Luche, Frösche und Molche müssen aber besser geschützt werden. Wir setzen uns daher seit vielen Jahren für die Errichtung eines Amphibientunnels in Neuwaldegg ein“, so Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Karin Prauhart (Grüne).

Zustimmung

Seit einigen Jahren werden einige geschützte Tiere entlang der Amundsenstraße mit der Hilfe Freiwilliger aus dem Verein VGT gerettet, insgesamt wurden pro Jahr in den frühen Morgenstunden rund 1.500 Tiere in Sicherheit gebracht. Da die Rettung der Tiere Jahr für Jahr ein hoher Aufwand ist, fordern die Grünen im Bezirk eine rasche Planung und Umsetzung der neuen Tunnelanlage entlang der Amundsenstraße zwischen Schottenhof und Hanslteich sowie die kontinuierliche, jährliche Wartung der Leitsysteme. „Wir freuen uns, dass unsere Initiative so breite Unterstützung im Bezirksparlament bekommen hat“, erklärt Prauhart.

Gerhard Krause