AnnenMayKantereit-Konzert in Wien verschoben

Der für diesen Samstag, den 15.4. in der Wiener Stadthalle geplante Auftritt der deutschen Pop-Rock-Band AnnenMayKantereit muss wegen einer Krankheit verschoben werden.

“Es gibt leider schlechte Nachrichten”, leitete die Band auf Instagram ihre Konzert-Absage ein, und führte aus: „Es gibt tausend Krankheiten, die wir für euch ignorieren würden. Leider gibt es auch Krankheiten, die Konzerte unmöglich machen. (…) Es tut uns so leid”.

Das ausverkaufte Konzert in Wien soll, so wie auch die bereits zuvor verschobenen Termine in Zürich und Frankfurt, so schnell wie möglich nachgeholt werden, an einem Ersatztermin wird bereits gearbeitet, ließ die Kölner Band wissen.