Ab Oktober bietet der ASKÖ WAT Wien im neuen Bewegungszentrum Floridsdorf am Pius-Parsch-Platz 6, 1210 Wien, eine Vielzahl an Sportangeboten an. Von STRONG Nation®, Rücken-Fit bis zu Yoga ist einiges dabei.

Anmeldungen sind über die ASKÖ WAT Wien Website möglich: Anmeldung. Einfach “1210” in die Suchleiste eingeben, um alle Angebote im neuen Bewegungszentrum anzuzeigen.

Mehr Informationen und den aktuellen Stundenplan, findet ihr auf der ASKÖ WAT Wien Website!