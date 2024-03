Auf die Plätze, fertig, los: Der 15. bittet zum Lauffest

Der beliebte Run15 feiert am 14. April seit 20-jähriges Jubiläum und findet genau eine Woche vor dem Vienna City Marathon statt.

Innerhalb von acht Tagen wird die Äußere Mariahilfer Straße zweimal zur ­autofreien Laufzone: Am Sonntag, 14. April, ebenso wie eine Woche später beim großen Vienna City Marathon (21.4.), der ja über Wienzeile, Schönbrunn, Schlossallee und Maria­hilfer Straße wieder Richtung Ring führt.

Hunderte laufen mit

Beim Run15 wird die Hauptstraße des Bezirks ab 9 Uhr schon zum 20. Mal autofrei. Beim Jubiläumslauf haben Groß und Klein verschiedene Distanzen zu bewältigen: Kinderläufe von 300 bis 1.000 Meter, Fun-Run & Nordic-Walking-Bewerb über 4 ­Kilometer und der Hauptlauf über 8 Kilometer. Jeder Teilnehmer erhält eine ­Finisher-Medaille, bei der Sieger­ehrung gibt es Räder zu gewinnen, die der Bezirk zur Verfügung stellt.

Anmeldungen jederzeit möglich

Anmeldungen unter http://www.run15.at sind jederzeit möglich, am Lauftag selbst sind Nachnennungen bis 30 Minuten vor dem Beginn des jeweiligen Laufes vorort möglich. Die Startnummern-Ausgabe findet am Freitag vorher (12. April) von 14 bis 18 Uhr in der Bezirksvorstehung (Gasgasse 8-10) statt. Der Start/Ziel-Bereich am 14.4. befindet sich auf Höhe Lehnergasse (beim Schwendermarkt).

Run15 zählt zum Laufcup

Der beliebte Lauf zählt auch heuer zum „Lauf Cup Ost“, einer Challenge mit sieben Veranstaltungen über die drei Bundesländer Wien, NÖ und Burgenland (https://www.laufcup-ost.com/) verteilt sowie zur Laufserie „Wien läuft“ (https://www.wienlaeuft.at/de).

Die Knirpse starten am Sonntag, 14.4., ab 9 Uhr (Bild: WAT Rudolfsheim).