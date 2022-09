Auf geht’s zur Kaiser Wiesn!

Ab 22. September ist die beliebte Kaiserwiese, am Fuße des Riesenrads, nicht nur Standort, sondern auch Namensgeber des größten Brauchtumsfestes Österreichs – der Kaiser Wiesn im Wiener Prater. 18 Tage lang wartet auf die Besucher ein mehr als sehens-, hörens- & verkostenswertes Programm, und das zu moderaten ­Preisen. „Gerade in dieser wirtschaftlich herausfordernden Zeit ist es uns ein Anliegen, leistbares Feiern anzubieten“, so Geschäftsführer Johann Pittermann.

Tickets für die Kaiser Wiesn

(C) Joham: Am 22. September begtinnt mit der Kaiser Wiesn Österreichs größtes Oktoberfest.

Wer also Lust auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm, eine gutes Maß Bier und dazu eine resche Surschweinsstelze hat, sichert sich jetzt ein Ticket und ist live dabei, wenn es auf der Kaiser Wiesn im Prater heißt: „O’zapft is!“

