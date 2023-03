Heuberg-Ausnahme gekippt: Pickerl kommt!

Während die VP-Opposition in Wien gegen das Parkpickerl-Abkassieren der Stadt mobil macht, weil die Ausweitung der Pickerlzonen im Vorjahr der Stadt Einnahmen von 171 Millionen Euro beschert hat – Autofahrer durften um satte 54 Millionen mehr als im Jahr davor für das Abstellen ihrer Fahrzeuge in ihren Pickerlbezirken zahlen – haben Rot-Grün und die Neos in Hernals das letzte Parkpickerl-Reservat zu Fall gebracht: Sie haben im Bezirksparlament auf Antrag der Grünen das Ende der Ausnahmezone am Heuberg beschlossen.

Die Heuberg-Anrainer hatten sich bei einer Befragung mit knapper Mehrheit gegen das Parkpickerl ausgesprochen, aber einige Anrainer haben dennoch eine Überparkung beklagt. Die Folge: In den Straßenzügen muss man jetzt bis Herbst legale Stellplätze markieren. Bisher hatte man sich hier Strafen für illegales Parken erspart, weil die Parksheriffs den Heuberg ­gemieden haben.