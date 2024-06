Austrian E-Sports-Festival geht in die 3. Runde

Ein ganzes Wochenende rund um Gaming, E-Sport und Spiele! Am 15. und 16. Juni 2024 findet das A1 Austrian eSports Festival statt und verwandelt das Austria Center Vienna (ACV) zur gigantischen E-Sport- und Gaming-Arena.

Auf über 20.000 m² auf vier Ebenen und heuer erstmals an zwei vollen Tagen, wird das Festival nunmehr zum dritten Mal die Herzen von Gamern höher schlagen lassen. Das Programm verspricht einen bunten Mix aus E-Sport Action auf der großen Bühne, Mitmach-Gaming-Stationen sowie zahlreiche weitere Eventbereiche, wie der Cosplay Village oder Merch-Zone. Laut Veranstalter werden bis zu 20.000 Gaming-, E-Sport- und Spiele-Fans erwartet, die vor Ort die neuesten Games live ausprobieren und E-Sport Profis auf der großen Bühne zujubeln können.

„Das A1 Austrian eSports Festival ist seit seiner Premiere 2022 zum absoluten Fixpunkt für Gaming- und E-Sport Fans geworden. Ich freue mich, dass das Festival heuer mit den neu dazugewonnenen Bereichen und Ausstellern nochmals einen großen Schritt nach vorne macht. Damit müssen wir uns auch im internationalen Vergleich nicht verstecken“, sagt Manuel Haselberger, Pressesprecher des E-Sport Verband Österreich.

20.000 € Preisgeld

Bei den Finalspielen der A1 eSports League spielen einige der besten deutschsprachigen E-Sportler auf der großen Bühne um den Titel. In den Spielen League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Rocket League und Super Smash Bros. Ultimate kämpfen sie um insgesamt rund 20.000 € Preisgeld.

Österreichische Teams sind im internationalen E-Sport-Geschehen immer stärker am Vormarsch. Erst kürzlich konnte der heimische Verein Austrian Force die deutsche League of Legends Liga aufmischen. Auch im bevorstehenden A1 eSports Finale sicherten sich zahlreiche weitere Lokalmatadoren, wie beispielsweise Sissi State Punks, ihren Platz.

E-Sport und Gaming-Luft schnuppern

Beim A1 Austrian eSports Festival kommen sowohl Nachwuchs-E-Sportler als auch E-Sport-Interessierte auf ihre Kosten. An den hunderten Gaming-Stationen in den klimatisierten Hallen des ACV können Hobby-Gamer:innen ihr Können unter Beweis stellen. Aussteller wie Nintendo und Riot Games bieten zudem Demo-Stationen ihrer neuesten Spiele. Für Stimmung vor den Finalspielen in VALORANT sorgt der österreichische DJ TYO, der am ersten Eventtag ab 18:00 Uhr das Austria Center zum Beben bringen wird.

Auch die in aufwändiger Handarbeit gefertigten Kostüme von Charakteren aus der Gaming-, Anime- und Pop-Kultur-Welt gehören zu einem Gaming-Festival seit jeher dazu. Im eigenen Cosplay Village präsentieren Cosplayer ihre kreativen Meisterwerke, die teilweise in monatelanger Handarbeit gefertigt wurden. Ergänzt wird der Kreativbereich von der Artist Alley, in der zahlreiche Künstler:innen ihre Artworks, gestrickte Figuren und weitere handgefertigte Produkte präsentieren. Darüber hinaus kann in der Merch Zone auch heuer wieder bei österreichischen Händlern nach Herzenslust geshoppt werden. Spannende Infos zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten zudem zahlreiche Aussteller in der Job Zone des Festivals.

Food Festival und analoges Gaming

Eine zentrale Rolle des heurigen A1 Austrian eSports Festival spielt auch das seit 1984 stattfindende Spielefest Wien. Auf den Ebenen 0 und 1 kommen daher auch Liebhaber der analogen Spiele und Spielwaren auf ihre Kosten. Die bereits im letzten Festival integrierten Bereiche Tabletop & Card Games werden als gemeinsamer Bereich auf Ebene 1 zu finden sein. Hier warten ebenfalls zahlreiche Turniere, unter anderem in Magic: The Gathering, One Piece Card Game und Warhammer, auf die Besucher:innen. Das A1 Austrian eSports Festival und das Spielefest Wien werden als gemeinsame Veranstaltung organisiert. Tickets des A1 Austrian eSports Festivals sind auch uneingeschränkt für alle Bereich des Spielefests gültig.

Auf dem rund 10.000m² großen Vorplatz des Austria Centers bieten zudem 15 Food Trucks unterschiedlichste Küchen zu fairen Preisen an. Der Food Festival Bereich ist frei und ohne Eintritt zugänglich – auch für Besucher ohne Festival-Ticket.

Mehr Informationen unter: esportsfestival.at und esvoe.at