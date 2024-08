Bad Gleichenberger Sole als Basis für erfolgreiche Hautkuren

Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und spielt eine zentrale Rolle im Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen. Neben ihrer Schutzfunktion ist sie auch für den Tastsinn sowie das Empfinden von Schmerz, Juckreiz, Wärme und Kälte verantwortlich. Ihre Bedeutung für das Wohlbefinden des Menschen ist somit enorm.

Heilende Wirkung der Bad Gleichenberger Sole

Behandlungen mit der Bad Gleichenberger Sole haben sich als äußerst wirksam bei der Linderung von Hautproblemen erwiesen. Einerseits verlangsamt die Sole Entzündungsreaktionen der Haut, andererseits lindert sie nachweislich den oft quälenden Juckreiz. Diese positiven Effekte sind in der Praxis gut dokumentiert, und die Erfolge bei der Anwendung sind bemerkenswert.

Priv.-Doz. Dr. Ernst B. Zwick

Expertenwissen im Kurhaus Bad Gleichenberg

Das Kurhaus Bad Gleichenberg bietet unter der Leitung von renommierten Spezialisten wie Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Legat und Priv.-Doz. Dr. Ernst B. Zwick spezialisierte Behandlungen für Hauterkrankungen wie Schuppenflechte und Neurodermitis an. Besonders hervorzuheben sind die traditionellen Solebäder, die in Kombination mit UV-Bestrahlung eine therapeutische Wirkung erzielen, die den Bedingungen am Toten Meer ähnelt. Dabei wird die Sole in einem aufwändigen Verfahren auf die optimale Konzentration von bis zu zwölf Prozent gebracht, um auch für empfindliche Hauttypen, wie bei Kindern, geeignet zu sein.

Univ.-Prof. Dr. Franz Legat

Individuelle Behandlung und Basistherapie

Im Kurhaus Bad Gleichenberg wird großer Wert auf individuelle Behandlungskonzepte gelegt. Dr. Legat betont, dass die Therapien genau auf das jeweilige Krankheitsbild abgestimmt werden. In vielen Fällen zeigt bereits die Anwendung von reinem Thermalwasser positive Effekte. Eine angepasste Hautpflege, die als Basistherapie dient, ist von entscheidender Bedeutung. Die Anwendung von Zinkpasten und wirkstofffreien Cremen kann Hautirritationen lindern und den Einsatz von Cortison oft überflüssig machen. Diese Produkte sind rezeptfrei erhältlich und können auch nach der Kur zu Hause weiterverwendet werden.

Erfolgreiche Heilung in nur vier Wochen?

Die Erfolge der Hautbehandlungen im Kurhaus Bad Gleichenberg sind oft beeindruckend. Insbesondere bei der Schuppenflechte zeigen sich nach einer vierwöchigen intensiven Behandlung mit Sole und UV-Licht deutliche Verbesserungen, die bei vielen Patienten sogar zu einer vollständigen Abheilung führen. Auch bei der Neurodermitis lassen sich in dieser relativ kurzen Zeit signifikante Verbesserungen erzielen. Entscheidend für diese Erfolge ist das abgestimmte Gesamtkonzept, das auf jahrelanger Erfahrung und der heilenden Wirkung des Thermalwassers basiert.

Das Kurhaus Bad Gleichenberg: Ein Leitbetrieb der Region

Das Kurhaus Bad Gleichenberg GmbH ist ein zentraler Bestandteil der Region und besteht aus einem Therapiezentrum, der Therme der Ruhe, drei Kurhotels sowie einem Kosmetikinstitut. Jährlich werden im Therapiezentrum rund 400.000 ambulante Behandlungen durchgeführt, wobei Hauterkrankungen, der Stütz- und Bewegungsapparat sowie die Lunge im Fokus stehen. Die Therme der Ruhe, die nach einer Neugestaltung im Mai 2022 wiedereröffnet wurde, zieht jährlich etwa 90.000 Gäste an. Der 190 Jahre alte Curpark, der als der älteste in Österreich gilt, ist ebenfalls Teil der beeindruckenden Anlage und trägt zur entspannenden Atmosphäre des Kurhauses bei.