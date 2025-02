Wegen Wahl: Ball des Sports 2025 auf April vorverlegt

Besondere Umstände erfordern manchmal außergewöhnliche Entscheidungen. Eine solche wurde nun getroffen: Der Ball des Sports 2025 wird vorverlegt. Doch keine Sorge – diese Anpassung wird als Gelegenheit gesehen, den Abend noch unvergesslicher zu gestalten.

Der neue Termin: Samstag, 12. April 2025

Der Grund für die Verlegung liegt in der vorgezogenen Gemeinderatswahl in Wien. Um eine Überschneidung mit dem Wahltermin zu vermeiden und allen Gästen sowie Beteiligten eine uneingeschränkte Teilnahme zu ermöglichen, wurde der Ball auf einen neuen, besseren Zeitpunkt gelegt. Das Wiener Rathaus wird am 12. April 2025 erneut zur glanzvollen Kulisse für dieses besondere Event.

Was bedeutet das für Ticketinhaber?

Für alle, die bereits ein Ticket erworben haben, gibt es gute Nachrichten: Die Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Sollten Gäste am neuen Termin verhindert sein, besteht bis zum 11. März 2025 die Möglichkeit, das Ticket zu stornieren.

Rückerstattung und Kontaktmöglichkeiten

Falls ein Ticket zurückgegeben werden soll, kann eine E-Mail an office@ball-des-sports.at gesendet werden. Dabei sollten der Name, die Bestellnummer und die IBAN angegeben werden. Das Team kümmert sich um das Anliegen und sorgt für eine schnelle Abwicklung.