Baggern! Ein Ball-Spektakel auf der Sportinsel

Bühne frei fürs Donauinselfest! Die Sandwühler sind schon im Anflug: Am Donnerstag wird die Qualifikation fürs Beachvolleyball gespielt, die Hauptbewerbe laufen am Freitag, Samstag und Sonntag. Das wird heiß!

Die „win2day Beach Volleyball Tour PRO Masters“ wird wieder die Massen anlocken. Spektakuläre Aufschläge, atemberaubende Abschläge und viel Spannung sind garantiert. Ist doch das Beachcamps Austria Masters ein Turnier der höchsten Spielklasse. Am Donnerstag, 20.6., ist von 10 bis 18 Uhr Qualifikation, am Freitag wird ab 9 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ebenfalls um 9 Uhr gebaggert.

Spannend geht’s auch beim Basketball zu: Die „3 x 3 Austrian Tour“ schlägt am 22.6. auf.

Die Family Fun Days

Durchgehend bieten die McDonald’s Family Fun Days Programm an: Action-Center, Bällebad-Fotobox, Hüpfburg, Kinderschminken, Mal- und Bastelstation, Kinderhilfe.