Baustelle beendet: Freigabe für die Stadionbrücke

Die Stadt hat die Modernisierung der Stadionbrücke erfolgreich beendet. Damit ist die Verbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk fit für die mit 5. September startende Nutzung der verlängerten Bim-Linie 18. Die Verkehrsfreigabe erfolgt bereits eine Woche früher als geplant.

„Mit der nun abgeschlossenen Modernisierung der Stadionbrücke haben wir eine zukunftsfitte Verbindung zwischen dem 3. und dem 2. Bezirk für Öffis, den Radverkehr und den Individualverkehr geschaffen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die sich bei allen Beteiligten für die Umsetzung bedankt.

Ulli Sima: „Zukunftsfit“

Die 82 Meter lange und 26 Meter breite Brücke wurde seit Februar 2025 von der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau umfassend ertüchtigt, um die neuen Anforderungen durch die bis zum Stadion verlängerte Straßenbahnlinie 18 sicher aufnehmen zu können. Die Gleisbauarbeiten wurden wie geplant abgeschlossen.

Neuordnung für Öffis & Räder

Im Zuge der Modernisierung wurde der Straßenraum neu geordnet: Die Gleise der Straßenbahnlinie 18 verlaufen zentral über die Brücke. Ab 5. September fährt die Linie von der U6 Burggasse-Stadthalle über Westbahnhof, Hauptbahnhof, St. Marx und U3 Schlachthausgasse weiter durch den Prater bis zur U2-Station Stadion. Auf der Neubaustrecke zwischen Schlachthausgasse und Stadion entstehen sieben neue Haltestellen.

Damit wird die Straßenbahnlinie 18 zu einer starken Ost-West-Tangente mit Umsteigemöglichkeiten zu allen fünf U-Bahn-Linien, zu zahlreichen S-Bahn-Linien sowie zum Nah- und Fernverkehr der ÖBB. Sie bindet Stadtentwicklungsgebiete wie das Viertel Zwei und Village im Dritten, den Prater, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie den künftigen Fernbusterminal beim Stadion besser an das Öffi-Netz an. Gleichzeitig wird der Prater verkehrsberuhigt und das Ernst-Happel-Stadion bei Großveranstaltungen mit der Linie 18 noch besser öffentlich erreichbar.

Platz für Rad & Linienbus

Auf der neu renovierten Stadionbrücke ist auch Platz für Linienbusse vorgesehen. Für den motorisierten Verkehr stehen ein Fahrstreifen Richtung 2. Bezirk und zwei Fahrstreifen Richtung 3. Bezirk zur Verfügung.

Besonders profitieren auch Radfahrerinnen und Radfahrer: Ein neuer, rund 3,8 Meter breiter, baulich getrennt geführter Zwei-Richtungsradweg auf der Stadionbrücke sorgt für mehr Sicherheit, Komfort und eine durchgängige Verbindung im Wiener Radwegenetz.

Technische Ertüchtigung

Um die Brücke für den Straßenbahnbetrieb zu rüsten, wurden zahlreiche bauliche Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählen unter anderem die Verstärkung von Haupt- und Querträgern, die Erneuerung der Widerlager und ein neues Entwässerungssystem. Im Bereich der A4 wurden zusätzlich spezielle Balken als Schutzvorrichtung installiert.

„Die Arbeiten erfolgten unter laufendem Verkehr und stellten hohe Anforderungen an Planung und Bauabwicklung. Es freut mich sehr, dass wir das Projekt im Zeitplan abschließen konnten“, so Wolfgang Strenn, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau.

Restarbeiten bis Herbst 2026

Nach der Verkehrsfreigabe folgen noch letzte Restarbeiten, darunter die Fertigstellung einzelner Einbauten und Korrosionsschutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf den Verkehr auf und unter der Brücke.