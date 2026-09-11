So einzigartig süß wird der Herbst bei Starbucks

Snoopy, Charlie Brown und Pumpkin Spice: Starbucks bringt ab 15. September eine limitierte PEANUTS-Kollektion in seine Coffee Houses.

Die herbstlichen Designs machen die gemütlichste Zeit des Jahres noch ein Stück süßer.

Kultfiguren treffen Kultgetränk

Wenn die Tage kürzer werden und der Pumpkin Spice Latte zurückkehrt, dürfen heuer auch Snoopy und seine Freunde nicht fehlen. Nach dem großen Erfolg der ersten gemeinsamen Kollektion im Frühjahr präsentiert Starbucks erneut Becher, Tumbler, Tassen und Taschen mit liebevoll gestalteten PEANUTS-Motiven.

Als Inspiration dient der Halloween-Klassiker „Der große Kürbis“ aus dem Jahr 1966. Darin wartet Linus voller Hoffnung darauf, dass der sagenumwobene Große Kürbis erscheint und Geschenke verteilt. Auch wenn dieser im Film auf sich warten lässt, kommen Fans diesmal garantiert auf ihre Kosten.

Snoopy sorgt für Sammelfieber

Ein besonderes Highlight ist der Snoopy-Glastumbler im beliebten Bearista-Stil. Er ist exklusiv für Starbucks-Rewards-Mitglieder und nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Auch Charlie Brown und seine Freunde zeigen sich auf der Kollektion von ihrer herbstlichsten Seite – mit Kürbissen, warmen Farben und jeder Menge Nostalgie.

Genuss mit gutem Gewissen

Die neuen Mehrwegbecher sehen nicht nur hübsch aus, sondern können auch für das persönliche Lieblingsgetränk verwendet werden. Wer seinen eigenen Cup ins Coffee House mitbringt, schont Ressourcen und erhält zusätzlich einen Rabatt. So schmeckt der Herbst gleich doppelt gut.

Die limitierte PEANUTS-Kollektion ist ab 15. September in allen teilnehmenden Starbucks Coffee Houses erhältlich – solange der Vorrat reicht.