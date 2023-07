Achtung: Baustelle wegen Arbeiten am Radnetz

Am Kreuzungsplateau Adalbert-Stifter-Straße/Dresdner Straße im 20. Bezirk wird ein weiterer Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz durch die Errichtung eines baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweges vollzogen. Die Bauarbeiten laufen.

Im Vorjahr wurden in der Lorenz-Müller-Gasse im 20. Bezirk und in der Gunoldstraße im 19. Bezirk neue Radverkehrsanlagen errichtet, die die beiden Bezirke über die Heiligenstädter Brücke miteinander verbinden. In diesem Jahr wird der baulich getrennte Zwei-Richtungs-Radweg von der Lorenz-Müller-Gasse über das Kreuzungsplateau Adalbert-Stifter-Straße/Dresdner Straße bis in die Meldemannstraße verlängert und damit ein Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz hergestellt. Dadurch entstehen zusätzliche 60 Meter baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Darüber hinaus wird die Fahrbahn nach Aufgrabungsarbeiten wiederinstandgesetzt.

Verkehrsmaßnahmen

Um die Baudauer so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten sowohl bei Tag als auch bei Nacht sowie an den Wochenenden statt. Das Linksabbiegen von der Dresdner Straße in die Adalbert-Stifter-Straße Richtung Gürtelbrücke ist auf Baudauer nicht möglich. Ausgenommen sind Busse der Wiener Linien.