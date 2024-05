Beethoven-Jubiläum 2024: Große Highlights feiern den Meister

Zum 200. Jahrestag der Uraufführung von Beethovens 9. Symphonie lädt ab Mai 2024 ein umfangreiches Programm ein den Künstler und sein großes Werk zu feiern. Konzerte, Sonderausstellungen sowie neue einmalige Exponate und vieles mehr zeigen die Spuren des großen Komponisten im Wienerwald – dort, wo sich Beethoven so wohl fühlte.

Sie ist die letzte vollendete Symphonie des Meisters, die längste und die erste mit Vokalstimmen: Ludwig van Beethovens 9. Symphonie feiert am 7. Mai ihren 200. Jahrestag der Uraufführung. Dieses Jubiläum wird mit zahlreichen Veranstaltungen gewürdigt.

Baden – die „wirkliche“ Stadt der Europahymne

So ist die Sonderausstellung „Der Weg der Neunten – Von Baden in die Welt“ im Beethovenhaus Baden zu sehen. Zwei Original-Briefe, die Ludwig van Beethoven während einer seiner Sommeraufenthalte in Baden verfasste, belegen eindeutig, dass Teile der heutigen Europahymne in den Räumlichkeiten des Beethovenhauses Baden entstanden sind. Bürgermeister Stefan Szirucsek dazu: „Mit diesen beiden Briefen haben wir nun den Beweis aus der Hand Beethovens selbst, dass Baden zurecht als Stadt der Europahymne bezeichnet wird. Ich lege die Sonderausstellung im Beethovenhaus Baden sowie das Jubiläumsprogramm nicht nur Musikkennerinnen und Musikkennern wärmstens ans Herz“.

Die biedermeierlichen Wohnräume geben auch einen Einblick in das Leben und Umfeld des Komponisten in der Stadt Baden, wo er immer wieder zur Kur war. Am 23. Mai findet dann das große Eröffnungskonzert vom Beethoven Frühling, initiiert von der weltbekannten Pianistin Dorothy Khadem-Missagh im Casino Baden statt.

Über die vielen weiteren Veranstaltungen findet man detaillierte Programme auf www.beethovenhaus-baden.at

Auf Beethovens Spuren wandeln…

Wer sich auf Beethovens Spuren begeben möchte, hat dazu im Wienerwald aber noch weitere verschiedene Möglichkeiten. “Man kann auf den gleichen Wegen wandern, die das Musikgenie schon vor mehr als 200 Jahren beschritten hat, aber auch mit dem Rad oder Mountainbike lassen sich seine Touren nachvollziehen“, erklärt Wienerwald Tourismus GF Michael Wollinger.

Die kürzeste Variante ist der Beethovenweg im Badener Kurpark, auf dem man in wenigen Minuten vom Parkeingang zum Beethoven Tempel flaniert. Von dort aus kann man in den 4,7 km langen Beethoven Panoramaweg einsteigen. Dieser Panoramaweg ist das Bindeglied zwischen dem Beethoven Rundwanderweg über das Eiserne Tor am Hohen Lindkogel und dem Beethoven Spazierweg von Baden nach Mödling und retour.

Schließlich gibt es auch noch einen knapp 11 km langen Radweg in der Mountainbike Area Anninger, der nach Beethoven benannt ist. Die Wanderwege werden vom Österreichischen Touristenklub (ÖTK) und von der NÖ Berg- und Naturwacht betreut. Ein Tipp um die Inspiration des Meisters nachempfinden zu können. Mehr unter www.wienerwald.info/beethoven-wandern

„Moving Beethoven“ in Mödling

Auch in Mödling war der Komponist zu Gast. Ob Mystery Game oder die „Moving Beethoven Tour“ – auch hier lässt sich sein Leben gut nachempfinden: Die Mödlinger Musikerin Karoline Pilcz entführt über die App „Locosonic“ zu einem unterhaltsamen Spaziergang auf den Spuren von Ludwig van Beethoven durch die Mödlinger Innenstadt zur Beethoven Gedenkstätte, dem sogenannten „Hafnerhaus“. Die App kann man samt der kostenlosen Tour „Moving Beethoven“ herunterladen.

Weitere Infos: www.moedling.at/Beethoven-Gedenkstaette

Einen Überblick für alle Beethoven Fans und die es noch werden wollen findet man auf www.wienerwald.info/erlebnis-beethoven